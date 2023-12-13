首都捷運赤字7.5億 明年恐大幅裁員

由於預算緊缺，2025財年地鐵和公車票價或將提高20%。（記者張筠／攝影）

首都捷運 局(WMATA)11日公布2025財年的預算提案，總經理克勞克(Randy Clarke)表示，由於新冠疫情導致的乘客量縮減，下個財年的預算仍會大幅減少，預計地鐵站 、公車路線會縮減，候車時間增加，票價也會更高，首都捷運局也將不得不裁員。

若要避免發生上述情況，維州、馬州、華府 需額外投入共6億6300萬元。

克勞克說，由於疫情後地鐵和公車使用量顯著下降，如今聯邦政府提供的補助資金也已結束，加上通貨膨脹嚴重，首都捷運局已累積了7億5000萬元赤字，「此財政缺口完全無法靠政府勒緊褲腰帶就能解決，因此未來首都捷運局將迎來裁員等不得已的嚴厲措施。」

雖然地鐵乘客量已比疫情期間有明顯回升，且犯罪率持續下降，但收入緊縮的事實仍無法迴避，克勞克說，若要避免裁員、保證地鐵和公車服務照常，馬州、維州和華府三地必須合力提供6億6300萬元額外資金。

根據克勞克的預算提案，2025財年地鐵和公車票價或將提高20%，這相當於地鐵的最高票價可能漲至每趟7.2元，公車票價從當前的2元漲至2.4元一趟，「在票價升高的同時，地鐵和公車班次也可能減少，因此通勤者候車的時間會增加。」

該預算提案也指出，2024年7月1日開始可能會關閉十個使用量最少的地鐵站，但首都捷運局不會連續關閉相鄰的車站，也會給社區民眾適應的時間；未來地鐵服務恐將改為每周七天晚上10時即結束，周間的地鐵頻次為每15分鐘一班，周末為每20分鐘一班。

克勞克承認，地鐵服務縮減將導致上下班通勤更不方便，也會造成民眾前往音樂會、文藝活動等的難度增加，這對大華府的商家生意和經濟發展又是進一步損傷。

在公車服務方面，克勞克預計會撤銷67至135條公車線路，另有41條線路的服務也會縮減，屆時許多民眾必須搭乘公車再轉地鐵，通勤的時間成本肯定增加；專門服務殘障人士的接駁車服務，根據法律要求將不會縮減。

首都捷運局目前面臨7億5000萬元的財政赤字，明年恐裁去2286名全職員工。（記者張筠／攝影）

除了服務減少、票價上升，首都捷運局預計明年會迎來大規模的裁員，目前的財政赤字狀況，將讓該機構需要裁去2286名全職員工，這恐怕導致地鐵安保等級下降、執法人員應急能力降低，車站更髒，及時的諮詢服務也會減少；此外由於維修人員減少，自動扶梯和電梯的故障情況也可能增多，將給乘客帶來更多不便。

克勞克說，2024年1月就會陸續發出裁員通知，與此同時，招聘凍結(hiring freeze)也將生效。

若要避免上述情況，華府、維州和馬州必須齊心協力補足首都捷運局的資金，目前華府已貢獻4億4800萬元，馬州支付4億7400萬元，維州提供3億3000萬元，若要避免首都捷運局大規模裁員，華府需額外投入2億7500萬元，馬州2億900萬元，維州1億8000萬元。

華府目前問題不大，但維州和馬州間需要立法者修改現有法律，才能提供額外資金，克勞克說，大華府「不允許失敗，一個健康的運輸系統至關重要。」