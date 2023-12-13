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華府僑領陸肖華追思會 百餘親友悼念

馬州訊
陸肖華夫婦今年初接受寒冬送暖時留影。（家人提供）
陸肖華夫婦今年初接受寒冬送暖時留影。（家人提供）

華府地區傳統僑領陸肖華日前病逝，享年93歲，他的追思會日前在馬州圓滿舉行，其親友及僑界共百餘人到場致意，中華會館主席伍毅文和多位歷任主席、中華民國駐美代表處僑務組長周道元、僑教中心正副主任郭大文、楊佳欣等皆全程與會致敬，僑委會委員長徐佳青頒發唁電表示哀悼。

陸肖華為廣東台山縣人，與夫人陸李惠芬育有四子，55年前由香港移民來美後定居華府，並於華埠經營美京利華麵行，結束經商後夫妻倆投入僑社義工，陸李惠芬分別於中華會館及李氏公所擔任義工，尤其在中華會館出任祕書工作長達30多年，任勞任怨。

大華府傳統僑領陸肖華11月7日病逝，享年93歲。（主辦方提供）
大華府傳統僑領陸肖華11月7日病逝，享年93歲。（主辦方提供）

享年93歲的陸肖華則在傳統僑社多個領域中都擔任過職務，包括僑務顧問、國民黨駐美總支部評議委員、安良工商會幫辦、安良工商會會長、大華府港澳之友協會創會及之後的永遠名譽會長、華埠發展公司及中華社區基金會董事。

陸肖華追思會由李治瑞主持，除了陸氏親屬，其他到場嘉賓包括周道元、郭大文、楊佳欣、伍毅文、黃浩源、華埠發展公司董事長李治瑞及全體董事、中華社區基金會董事長李偉文及全體董事、安良工商會會長余啟輝及全體同仁、國民黨常委陳惠青及中評委巫和怡、總支部評委毛先榮及全體同仁、港澳之友協會會長陳瑞芬及全體同仁等，分別向陸肖華遺像行禮致敬。

陸肖華的追思會日前在馬州圓滿舉行，其親友及僑胞共百餘人到場。（主辦方提供）
陸肖華的追思會日前在馬州圓滿舉行，其親友及僑胞共百餘人到場。（主辦方提供）

楊佳欣宣讀僑委會委員長徐佳青發來的唁電，並向遺眷表達慰問。

陸肖華追思會儀式除了有陸氏四子湋宜、湋安、湋濤、湋彥分別致詞追思父親，也播放陸肖華從年輕、結婚成家、含飴弄孫、家庭過節團聚的紀錄片，令人感懷。

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