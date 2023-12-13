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大華府中校書法賽 13學生獲獎

記者王稚融／華盛頓報導
今年共七所中文學校的28名學生參賽，最終13名學生獲獎。（記者王稚融／攝影）
今年共七所中文學校的28名學生參賽，最終13名學生獲獎。（記者王稚融／攝影）

華府中文學校聯誼會主辦的「2023年度大華府中文學校書法比賽」日前在華府僑教中心圓滿舉行，來自慈濟、華府、黎明、實驗、洛城、中華文化藝術學會、代表處等七所中文學校的28名學生參賽，最終選出13名優勝者，各校校長、老師和家長均出席踴躍。

比賽依年齡及新移民共分七組，最後由大華府兩位書法家羅昭妤和黎秀桂評審，選出13位優勝者，獲得優勝獎狀及獎學金，所有參賽者也獲得參賽獎狀和僑委會特製的毛筆、變色練習紙，評審老師們鼓勵他們在書法學習上恆心堅持。

大華府中文學校聯誼會總幹事李中慧鼓勵未獲獎的學生不要氣餒，要把書法練習當成興趣，明年再參賽。評審表示，書法是最獨特與重要的中華文化資產，不僅有文字記載的作用，更是核心藝術，希望加強書法教育，也勉勵師生和家長們努力合作。

除2020年因新冠疫情停辦外，此書法比賽今年邁入第34年，但今年參與學校和學生仍未恢復到疫情前。

獲獎名單如下：小學一、二年級: 班誠至(華府)；小學三、四年級: 盧以柔(華府)、尤子軒(黎明)；小學五、六年級:宏穎 (中華藝術)、班純瑞(華府)、吳奕璇(北維實驗)；初中七、八年級: 張立琳(華府)、吳奕威(北維實驗)；高中九至12年級: 林歆芮(華府)、馬良楷(黎明)、王亭云(慈濟)；新移民六至八年級：柯欣岑(代表處)；新移民九至12年級：田冶(代表處)。

華府 書法 移民

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