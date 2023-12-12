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停車位輕鬆找 維州阿郡推新服務

記者張筠／維州報導

維州阿靈頓郡(Arlington County)日前推出一項停車試行項目，實時計算可用的路邊車位，讓民眾更有效率的找到車位，不僅減輕民眾日常找車位的負擔，節省時間，也能減少汽車移動的尾氣排放，舒緩交通壓力。

停車及路邊空間規畫官員傑爾福特(Marietta Gelfort)表示，阿靈頓郡運輸部門目前已在全郡交通較繁忙、車位供需相對緊張的社區，安裝了約4000個感應儀器，監測民眾日常的停車需求。

新冠疫情期間民眾取餐、送外賣的情況大幅增多，供車輛路邊暫停的空間需求提升，但一定程度上也影響原有的停車空間，因此阿靈頓郡官員推動此項目，希望平衡民眾和商家需求，同時也保證道路通暢、車流穩定、事故減少。

該試行項目除了能統計民眾的停車需求，還能調查民眾是否遵守停車紀律，根據市府數據，Clarendon和Ballston社區有近三分之一民眾未按規定付停車費，而相對寬鬆的停車執法導致秩序混亂，這也是阿靈頓郡停車愈來愈難的原因之一。

阿靈頓郡官員稱，雖然該停車試行項目的宗旨不是提升停車成本，但在該項目試行區的路邊停車費用將加價1元，藉此平衡通貨膨脹，確保阿靈頓郡交通建設上的收支平衡。

疫情 維州 通貨膨脹

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