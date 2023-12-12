我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

大華府增3美食廣場 助力餐飲業發展

記者張筠／華盛頓報導
大華府今年增加了至少三個美食廣場，這樣的經營和服務模式不僅受到民眾歡迎，也很適合年輕的美食創業者。（記者張筠／攝影）
大華府今年增加了至少三個美食廣場，這樣的經營和服務模式不僅受到民眾歡迎，也很適合年輕的美食創業者。（記者張筠／攝影）

華府地區今年增加了至少三個美食廣場(food hall)，餐廳業者們稱這種經營形式使分工更明確，讓業者能專注於美食服務，不用擔心店面運營等瑣事，同時消費者們也有更多選項，有效提升社區美食多元性。

今年大華府新增的三家美食廣場分別是華府Foggy Bottom的The Square、華府維農山莊三角(Mt. Vernon Triangle)附近的「Love, Makoto」，以及馬州Chevy Chase的「The Heights」。

這些美食廣場中的許多餐廳雖然經營不到一年，但已獲得食客們的好評，甚至得獎，「Love, Makoto」廣場的Beloved BBQ和Dear Sushi獲得米其林指南的推薦，「The Square」也被「Eater DC」評為「華府當前最活絡且有野心的美食廣場」，華盛頓郵報的美食評論員Tom Sietsema也稱「Love, Makoto」是他最喜歡用餐的地方之一。

大華府美食廣場增多也反映了全美趨勢，根據「華爾街日報」的統計，全美目前有至少364家美食廣場，其中120多家仍在開發中，預計2023年底至2024年初開業。

大華府目前有約20家美食廣場，那近兩年成長趨勢明顯的原因為何？美食集團The Kitchen Collective(TKC)首席烹飪總監摩根(Christopher Morgan)表示，美食行業的發展與機遇有很緊密的關係，目前該集團經營、發展的餐廳和食品服務概念，都是基於美食廣場的生態。

摩根說，美食廣場的發展迅速，是因為基本設施、店面規模等方面的障礙較小，「經營一間實體店，不僅需要考慮店面規模、地理位置，還要操心管道、電路等，一切都由業主自己承擔；而若選址在美食廣場中，商家與美食廣場合作，餐飲店家可以專注於食品服務，日常的店面運營和其他瑣碎事務有其他人承擔。」

The Heights美食廣場11日全新開張，每周一至周日上午11時營業至晚上9...
The Heights美食廣場11日全新開張，每周一至周日上午11時營業至晚上9時。（Common Plate Hospitality提供）

著名的越華裔主廚、美食創業者田凱文(Kevin Tien)在許多美食廣場都有經營店面，包括華府東北區「Bryant Street美食市場」內的Doki Doki BBQ和Hot Lola's、維州阿靈頓郡「Ballston Quarter美食廣場」的Hot Lola's，以及即將在馬州Chevy Chase「The Heights美食廣場」開業的Doki Doki Sushi。

田凱文表示，在美食廣場做餐飲服務，餐廳業主不用擔心垃圾處理、建築維護等細節，他認為這是年輕創業者能夠「專注於食品服務」的好方法。

Common Plate Hospitality集團的斯帕洛(Chad Sparrow)是「The Heights」的董事總經理，他表示，在Chevy Chase這種餐廳選項沒那麼豐富的社區，美食廣場不僅能滿足食客需求，拓展該社區的美食多元性，在一個廣場就能嘗試不同地域的美食，同時也增加休閒空間，一定程度上促進民眾社交，提升社區凝聚力。

據悉，目前華府Q街45號附近還在推進一個混合用途的商業項目，其中也包含一座預計2025年完工的美食廣場。

華府 馬州 華爾街

上一則

全美最快樂員工 喬州排名墊底

延伸閱讀

俞大㵢抵華府履新 AIT藍鶯接機、羅森柏格發文歡迎

俞大㵢抵華府履新 AIT藍鶯接機、羅森柏格發文歡迎
「短期沒有撥款」亞當斯華府行出師不利 未得聯邦援助

「短期沒有撥款」亞當斯華府行出師不利 未得聯邦援助
續行遠程辦公 聯邦政府面臨兩難

續行遠程辦公 聯邦政府面臨兩難
大華府國際鋼琴賽 即起報名

大華府國際鋼琴賽 即起報名

熱門新聞

芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
圖為5日警方站在廢墟的房屋前。美聯社

維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

2023-12-05 16:03
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)

新州失業率惡化 全國之最 醫療產業最嚴重

2023-12-09 01:14
眼科醫生為芝加哥高學歷工作薪資最高的職業之一。(pexels)

芝高學歷高薪工作 前5名均醫生 年薪逾23萬

2023-12-09 01:15
取得工作許可是成千上萬移民在美國立足的第一關鍵步驟。(春田伊利諾大學官網截圖)

新抵尋求庇護者快速拿工卡 資深無證客喊不公

2023-12-05 11:02
線上轉帳的手機應用程式使用日益普遍，也讓劫匪有機可乘。(pexels)

芝Bank Jackings頻發 受害者被迫解鎖手機轉帳

2023-12-11 09:39

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」