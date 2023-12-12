大華府增3美食廣場 助力餐飲業發展

大華府今年增加了至少三個美食廣場，這樣的經營和服務模式不僅受到民眾歡迎，也很適合年輕的美食創業者。（記者張筠／攝影）

大華府 地區今年增加了至少三個美食廣場(food hall)，餐廳業者們稱這種經營形式使分工更明確，讓業者能專注於美食服務，不用擔心店面運營等瑣事，同時消費者們也有更多選項，有效提升社區美食多元性。

今年大華府新增的三家美食廣場分別是華府Foggy Bottom的The Square、華府維農山莊三角(Mt. Vernon Triangle)附近的「Love, Makoto」，以及馬州 Chevy Chase的「The Heights」。

這些美食廣場中的許多餐廳雖然經營不到一年，但已獲得食客們的好評，甚至得獎，「Love, Makoto」廣場的Beloved BBQ和Dear Sushi獲得米其林指南的推薦，「The Square」也被「Eater DC」評為「華府當前最活絡且有野心的美食廣場」，華盛頓郵報的美食評論員Tom Sietsema也稱「Love, Makoto」是他最喜歡用餐的地方之一。

大華府美食廣場增多也反映了全美趨勢，根據「華爾街 日報」的統計，全美目前有至少364家美食廣場，其中120多家仍在開發中，預計2023年底至2024年初開業。

大華府目前有約20家美食廣場，那近兩年成長趨勢明顯的原因為何？美食集團The Kitchen Collective(TKC)首席烹飪總監摩根(Christopher Morgan)表示，美食行業的發展與機遇有很緊密的關係，目前該集團經營、發展的餐廳和食品服務概念，都是基於美食廣場的生態。

摩根說，美食廣場的發展迅速，是因為基本設施、店面規模等方面的障礙較小，「經營一間實體店，不僅需要考慮店面規模、地理位置，還要操心管道、電路等，一切都由業主自己承擔；而若選址在美食廣場中，商家與美食廣場合作，餐飲店家可以專注於食品服務，日常的店面運營和其他瑣碎事務有其他人承擔。」

The Heights美食廣場11日全新開張，每周一至周日上午11時營業至晚上9時。（Common Plate Hospitality提供）

著名的越華裔主廚、美食創業者田凱文(Kevin Tien)在許多美食廣場都有經營店面，包括華府東北區「Bryant Street美食市場」內的Doki Doki BBQ和Hot Lola's、維州阿靈頓郡「Ballston Quarter美食廣場」的Hot Lola's，以及即將在馬州Chevy Chase「The Heights美食廣場」開業的Doki Doki Sushi。

田凱文表示，在美食廣場做餐飲服務，餐廳業主不用擔心垃圾處理、建築維護等細節，他認為這是年輕創業者能夠「專注於食品服務」的好方法。

Common Plate Hospitality集團的斯帕洛(Chad Sparrow)是「The Heights」的董事總經理，他表示，在Chevy Chase這種餐廳選項沒那麼豐富的社區，美食廣場不僅能滿足食客需求，拓展該社區的美食多元性，在一個廣場就能嘗試不同地域的美食，同時也增加休閒空間，一定程度上促進民眾社交，提升社區凝聚力。

據悉，目前華府Q街45號附近還在推進一個混合用途的商業項目，其中也包含一座預計2025年完工的美食廣場。