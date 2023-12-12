房貸利率降、房價趨穩 明年房市可望活絡

全國房地產商協會樂觀預測明年的房屋銷售量將成長13.5%。（記者張筠／攝影）

儘管2024年的房地產 市場依然充滿不確定性，但專家學者們目前的共識是房貸利率 將會下降，房價也會趨於平穩，明年或將有更多房產進入市場，這些對有計畫買房的民眾都是好消息，不少分析都指出房產交易量將上升。

根據房地產網站和市場分析，若美國聯邦儲備系統(Federal Reserve)終止聯邦基金利率上調周期，抵押貸款 (mortgage)利率明年將下降；房地產網站Bright MLS的一項樂觀預測為，30年貸款利率將落在6%至6.5%之間，年底約為6.2%，全國房地產商協會(National Association of Realtors，簡稱NAR)預計30年的貸款利率，明年春季將會落在6.6%左右。

房產業者Redfin的分析預計明年春季和夏季的房價，將比今年同期平均下降1%，Redfin首席經濟學家費爾維斯(Daryl Fairweather)說，若貸款利率下降，房價有可能上升，但目前評估看來，利率只會溫和下降，不會有太大幅度的變動；房產業者Zillow則預計2024年房產平均售價會保持相對穩定，預計只會比2023年下降0.2%。

全國房地產商協會樂觀預測明年的房屋銷售量將成長13.5%，該協會首席經濟分析師藴勞倫斯(Lawrence Yun)表示，當前市場最需要的是有更多房產流入，如此一來，那些一直在觀望、且有經濟能力的買家，才會繼續推進買房流程，進一步活躍市場。

Redfin對明年新進市場的房產數量的預測較為樂觀，預計房產交易量將小幅成長5%，費爾維斯表示，過去一兩年中，許多潛在的房產賣家一直在推遲交易，「但他們也無法推遲太久，目前已有跡象顯示，不少賣家有興趣出售房產。」