華府「七年級樂團」 歡唱迎聖誕

「七年級樂團」日前在華府僑教中心舉行聖誕演唱會。（記者王稚融／攝影）

在世界華人 婦女工商企管協會巴爾地摩分會的贊助下，「七年級樂團」日前在華府 僑教中心舉行聖誕演唱會，吸引數百人到場共襄盛舉，除了欣賞華語熱門金曲外，也享受大華府各類美食店提供的台灣小吃和服務，度過充滿台式特色的歲末嘉年華。

七年級搖滾樂團成立於2005年，最初只有一名吉他手和一位鼓手，他們都是馬里蘭大學的台灣留學生，隨著時間推移，愈來愈多台灣同學加入。當年僅18歲的Jennifer加入成為女主唱，後來和吉他手談戀愛、結婚生子，並把家中的地下室改成了團練室。大家同為「七年級生」，平常一起養小孩，一起玩音樂，保持搖滾夢的初心，因而取名「七年級生」。

舉辦演唱會是該樂團吉他手及大家共同的夢想，如今夢想實現，他們帶來的歌曲也令勾起觀眾們的回憶。（記者王稚融／攝影）

舉辦演唱會是該樂團吉他手及大家共同的夢想，當天他們帶來許多炙手可熱的台灣本土金曲音樂，包含五月天、張惠妹、Hebe、茄子蛋等歌手的歌曲，來賓們聽得如痴如醉。

活力充沛又熱心的世界華人婦女工商企管協會巴爾地摩分會會長汪良元在致詞時，特別感謝FASCA的年輕志工，他們從前一天開始布置、提供娛興節目、也還在現場提供各種服務。

當天美食有酷炫飲料Bar、崔老師現作的肉圓燒燒吃、牛肉麵、關東煮、胡椒餅、雞蛋糕、棺材板、家常滷味、地瓜球和豬血糕等台灣小吃，還有高級西式法式甜品。此外現場也有理財、美容、教育專家、易經2024諮商、和可愛小物等不同專家攤位，提供日常生活的建議與服務。演唱會休息間還穿插兒童童玩、勁歌熱舞、扯鈴表演、摸彩等。

華府僑教中心主任郭大文除了歡迎僑社多多借用場地外，也希望僑胞多多申請「i僑卡」。當天的特別來賓包括蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)、主導台灣宜蘭與洛克維爾(Rockville)締結姊妹市的大衛希爾等。

不少來賓也響應世華工商協會巴爾的摩分會的號召，捐獻食物罐頭，支持馬州 哈維郡(Howard County)的食物銀行。