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續行遠程辦公 聯邦政府面臨兩難

記者張筠／華盛頓報導
靈活的遠程辦公政策，將讓聯邦政府吸引更多年輕人，提升招聘能力。（記者張筠／攝影）
靈活的遠程辦公政策，將讓聯邦政府吸引更多年輕人，提升招聘能力。（記者張筠／攝影）

遠程辦公成為常態，不僅減少大眾交通系統的使用，阻礙城市經濟發展，減少市府稅收，辦公空間閒置率升高，但日前一份報告指出，後疫情時代的遠程辦公文化，在年輕世代中是加分項，若政府減少對遠程辦公的津貼，恐將導致聯邦政府招聘年輕員工的難度更大。

該報告由「首都計畫委員會」(National Capital Planning Commission)推出，該調查研究了三種不同的遠程辦公政策，如何影響城市的交通乘客量、辦公空間使用量、職場勞動力參與情況、以及員工住房分布等，以此進一步評估遠程辦公政策，對政府和公司生產力的影響。

報告分析，持續的遠程辦公政策恐阻礙華府經濟發展，減少市府稅收，辦公空間閒置率升高...
報告分析，持續的遠程辦公政策恐阻礙華府經濟發展，減少市府稅收，辦公空間閒置率升高。（記者張筠／攝影）

該調查的最終結果明年1月才會公布，不過初步研究顯示，聯邦政府若允許員工永久遠程辦公，將導致一系列負面作用，包括地鐵、公車的每日乘客量急遽下降，從而導致市府稅收降低，且迫使交通部門重新評估服務路線。

此外，由於近幾年華府住房成本上漲了12%，若聯邦政府在遠程辦公方面維持寬鬆的政策，愈來愈多職員會更傾向於搬到郊區，尋求更寬敞、性價比更高的居住環境，這也將導致華府市中心人口流失，影響經濟和商家生意。

不過靈活的辦公政策也有正面影響，會讓政府吸引更多年輕人，在招聘上更有競爭力，數據顯示，目前聯邦政府職員有三分之一在55歲以上，而族裔多樣性隨著年齡的增長而減少，若實施更嚴格的辦公政策，也可能阻礙聯邦機構提升多元性。

「首都計畫委員會」成員卡什(Evan Cash)表示，若全部調整為遠程辦公，「在首都任職還有何意義？」他也提及，很多聯邦政府工作涉及機密，工作性質不允許遠程辦公。

聯邦政府是大華府地區規模最大的雇主，超過40萬人為聯邦政府職員，在大華府占比約11%，因此聯邦政府的辦公政策，也成為大華府各郡市的風向標。

八成的聯邦工作者居住在馬州和維州城郊地帶，很多人乘地鐵通勤，數據顯示，華府地鐵的乘客，約一半是聯邦政府職員，疫情期間，大華府地鐵乘客量驟降27%，如今仍在努力恢復中，該報告指出，如今聯邦政府針對遠程辦公的決定，將影響到未來華府的經濟和交通建設。

聯邦政府 華府 地鐵

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