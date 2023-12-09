失業救濟處理牛步 維州政府挨批

維州 政府日前表示，在處理新冠疫情 失業救濟金的積壓案件方面，取得良好進展，但預計最快要到明年夏天才能全部處理完畢，部分立法者和民眾批評楊京(Glenn Youngkin)政府辦事效率低，且沒有如計畫改善政府職缺的問題。

維州就業 局副局長萊恩(Jeff Ryan)6日表示，目前積壓情況最嚴重的是一級的失業救濟案件，預計有4萬5000宗案件待處理，州府預計最快要2024年7月才能全部解決。

州府已加快首筆失業救濟金的支付進度，但萊恩也承認在部分核心服務方面仍有困難，包括確保所有需要救濟金的用戶能同時登錄州府系統，以及增強系統安全保護，防止駭客等。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)在上任後，多次表示會提升政府工作效率，改善新冠疫情以來人員短缺的問題，但如今失業救濟金的申請處理速度緩慢，就業相關的服務也遲遲未恢復到疫情前的水平，政府職缺依然明顯，楊京政府因此不斷受到批評。

部分立法者也表示，雖然目前州府就業服務的效率有所提升，但仍受到不少民眾的抱怨甚至投訴，維州民主黨州眾議員派克(Elizabeth Bennett-Parker)說，許多北維州的居民嘗試撥打政府就業服務中心的電話，但常無人接聽，也遲遲等不到回電，或顯示撥號錯誤等。

根據美國勞工部的數據，維州失業救濟機構處理「一級案件」平均需要516天，在全美排名倒數第三，聯邦政府指出，此類案件處理應當在30天內完成。

不過「維州貧困法律服務中心」(Virginia Poverty Law Center)律師歐洛克(Flannery O’Rourke)說，若失業申請中有錯誤信息，一般的就業服務部門要花至少一個月來檢查或修改錯誤，而維州最長會用17個月。

歐洛克說，維州檢察長持續推動追查並打擊欺詐性失業申請的工作，而維州迄今已因詐欺失業救濟申請，花費了逾17億元。

民主黨州參議員艾賓(Adam Ebbin)則表示，維州就業服務局並非無能，只是在資源非常有限的情況下，要面對急遽挑戰的工作，這也是立法小組不斷推動增加該機構資金的原因；萊恩也表示，勞動力市場的發展仍是維州的潛力所在。

州府數據顯示，維州今年10月的失業率為2.7%，且參與勞動者的比率穩定上升，10月為66.8%，已超過新冠疫情前的水平，也比佛羅里達州、德州、喬治亞州、北卡、南卡等鄰近州或的情況更好。