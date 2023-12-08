維州公寓爆炸 案發前瓦斯已關閉

初步調查和有關影像資料顯示，公寓爆炸點位於公寓樓層較低的位置，而爆炸發生前，該公寓的瓦斯已關閉。（美聯社）

維州 阿靈頓郡(Arlington County)消防局官員表示，目前調查尚不能確定公寓爆炸的具體原因，且挖掘廢墟和調查的整個過程非常耗時耗力，預計仍須更多人力和專業器械，不過初步調查和有關影像資料顯示，爆炸點位於公寓樓層較低的位置，而爆炸發生前，該公寓的瓦斯已關閉。

阿靈頓郡消防工程師奧萊尼克(Stephen Olenick)表示，挖掘廢墟的過程非常耗時，可能需要更多人力和大型專業設備，清除、整理碎片後才能進一步分析爆炸原因。

雖然奧萊尼克並未參與此案的調查，但他在處理火災、調查爆炸案方面有20多年經驗，「調查人員在未來幾天將重點搜索現場是否還有易燃易爆物品或氣體，進一步分析是否為意外或涉及人為因素。

阿靈頓消防官員表示，初步調查顯示，在爆炸發生前，該公寓的瓦斯已關閉；在社交平台上流傳的影片也顯示，爆炸點似乎位於公寓低層靠左的位置。

該爆炸案發生前，公寓業主56歲的劉詹姆士(James Yoo)在家中用連開近40發信號槍，且拒絕與警方交涉，在警方動身進入搜索之際，該公寓突然爆炸，劉詹姆士也被推定死亡。

阿靈頓警長潘安迪(Andy Penn)表示尚未確定劉詹姆士是否有具體的槍擊 對象，但過去幾年，除了鄰居兩次投訴劉詹姆士家中噪音過大，警方並無關於他與鄰居互動的資訊。

不過警方表示，劉詹姆士在2018年至2022年曾向紐約高等法院(New York Supreme Court)提訴出四項訴訟，分別針對他的前妻、妹妹、搬家公司、醫院等，但後來這些訴訟都被判定為「無意義」、「令人疑惑」，因此被駁回，其中一起訴訟案的文件長達300頁；此外警方也發現，劉詹姆士曾在社交平台「領英」(LinkedIn)上砲轟鄰居和前同事。