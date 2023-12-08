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維州美術館：44件藝術品將物歸原國

記者張筠／維州報導
維州美術館位於首府里奇蒙，免費向公眾開放。（取自維州美術館官網臉書）
維州美術館位於首府里奇蒙，免費向公眾開放。（取自維州美術館官網臉書）

位於維州首府里奇蒙(Richmond)的維州美術館(Virginia Museum of Fine Arts)日前宣布，決定將44件古代藝術品歸還到原屬國家，此前執法官員向該美術館確認，這些藝術品均曾被盜或被搶劫，之後流到該美術館，美術館現在決定物歸原主給義大利、埃及、土耳其等國家。

根據維州美術館的聲明，這44件古代藝術品已「安全完好」的移交紐約曼哈頓地區檢察官辦公室，並接受美國國土安全部(DHS)的調查，執法官員提供了充足的證據，證明維州美術館對這些藝術品沒有明確的所有權，美術館策展人兼副主任泰勒(Michael Taylor)說，「這些作品在歷史上被盜或被搶，如今我們很慶幸能將它們歸還給原屬國家。」

這其中包括一件青銅的Etruscan武士，維州美術館稱這件藝術品是1963年從義大利波隆那(Bologna)的考古博物館被盜走；另外43件藝術品涉及一場國際犯罪陰謀案，目前執法官員仍在調查它們所屬的原籍國家，此案涉及古董藝術品販運、走私，還有非法的藝術經銷商等。

紐約曼哈頓地區檢察官辦公室近幾年致力於將被掠奪的物品歸還原屬國家，包括數百件據稱從土耳其、希臘、以色列、義大利等國盜走的藝術品和古物。

維州美術館表示，今年5月收到國土安全部和曼哈頓地區檢察官對於該館28件藏品的傳票，要求美術館提供這些藏品的文件，從發票、銷售單到進出口文件等；維州美術館同意照做，今年6月又收到另外29件藏品的傳票，館方提交後又主動提交了另外四件藏品的信息，因此前後接受調查的藝術品總達61件。

今年10月維州美術館會見國土安全部特工，並收到證據，顯示該館內44件作品是被盜或搶劫，因此決定立即物歸原主，另外17件作品則通過調查，將保留在維州美術館中。

維州美術館表示，該館現任的員工沒有涉及任何非法收購或盜竊，這些藝術品被盜的時間集中在1970至1990年代初。

紐約曼哈頓地區檢察官日前也在另一單獨的聲明中表示，要把總價值800萬元的41件藝術品和古物歸還土耳其，但該聲明並明確提及維州美術館或其他機構。

維州美術館免費向公眾開放，周三至周五每天上午10時至晚上9時，周六至周二每天上午10時至下午5時。

維州美術館日前宣布，將把44件被盜的藝術品和古物歸還給原籍國家。（取自維州美術館...
維州美術館日前宣布，將把44件被盜的藝術品和古物歸還給原籍國家。（取自維州美術館官網臉書）

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