6成華府上班族 每周至少1天不吃午餐 比率全美最高

華府上班族每周至少有一天跳過午餐的人數在全美十大城市中排名第一。（記者張筠／影）

午餐時間(lunch break)是大多數人在一整天工作期間最好的休息、充電時光，但日前一份研究顯示，全美跳過午間休息的民眾比去年多了四成，而十大城市中，華府 上班族每周至少有一天省略午休的人數最多，達近六成。

該調查由餐飲服務公司EZCater推出，調查了全美各大城市共4800多名職場工作者，數據顯示，今年每周至少一次略過午間休息的人數比去年多了40%，橫向對比各大城市，華府人不午休的比率最高，59%人在一周內至少有一天會跳過午休，從早工作到晚上下班，紐約人則排名第二，57%人至少一天不吃午飯，而全美平均為48%。

29%名受訪的上班族表示他們會專門在工作計畫中安排午餐時間，但有62%人表示常常忙到連吃飯的時間都沒有；省略午休的人中，23%人表示他們希望節省午餐時間，以便儘早完成工作，22%人表示，每天沒有足夠的時間完成工作，只好用午餐休息時間加班，20%人說工作會議太多，根本沒有單獨的午飯休息時間，常常是跳過午餐，或邊開會邊吃飯。

該報告指出，Z世代(Gen Z，18到24歲)比其他群體更不敢在午間休息，他們擔憂老闆或主管會因為看到他們休息，反而要求更多工作，有這種擔憂的Z世代是其他年齡層的兩倍。

跳過午休不完全等於省略午飯，該報告指出，37%的職場工作者會一邊工作一邊吃飯，24%人則會利用開會的時間和同事一起吃飯；規律在午間休息的人中，超過三分之一人每天會抽最多30分鐘吃飯、休息、社交。

在午飯消費方面，千禧世代(millennial)的開銷最多，他們平均一周買兩次午飯，該群體中有三分之一表示他們工作日每頓午餐至少花費16元。

在視頻電話逐漸取代實體會議的環境中，EZCater也詢問民眾對在Zoom會議中吃飯的感受如何，83%人認為這不禮貌，但接受調查的多數華府工作者仍表示他們常這麼做。