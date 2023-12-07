6成華府上班族 每周至少1天不吃午餐 比率全美最高
午餐時間(lunch break)是大多數人在一整天工作期間最好的休息、充電時光，但日前一份研究顯示，全美跳過午間休息的民眾比去年多了四成，而十大城市中，華府上班族每周至少有一天省略午休的人數最多，達近六成。
該調查由餐飲服務公司EZCater推出，調查了全美各大城市共4800多名職場工作者，數據顯示，今年每周至少一次略過午間休息的人數比去年多了40%，橫向對比各大城市，華府人不午休的比率最高，59%人在一周內至少有一天會跳過午休，從早工作到晚上下班，紐約人則排名第二，57%人至少一天不吃午飯，而全美平均為48%。
29%名受訪的上班族表示他們會專門在工作計畫中安排午餐時間，但有62%人表示常常忙到連吃飯的時間都沒有；省略午休的人中，23%人表示他們希望節省午餐時間，以便儘早完成工作，22%人表示，每天沒有足夠的時間完成工作，只好用午餐休息時間加班，20%人說工作會議太多，根本沒有單獨的午飯休息時間，常常是跳過午餐，或邊開會邊吃飯。
該報告指出，Z世代(Gen Z，18到24歲)比其他群體更不敢在午間休息，他們擔憂老闆或主管會因為看到他們休息，反而要求更多工作，有這種擔憂的Z世代是其他年齡層的兩倍。
跳過午休不完全等於省略午飯，該報告指出，37%的職場工作者會一邊工作一邊吃飯，24%人則會利用開會的時間和同事一起吃飯；規律在午間休息的人中，超過三分之一人每天會抽最多30分鐘吃飯、休息、社交。
在午飯消費方面，千禧世代(millennial)的開銷最多，他們平均一周買兩次午飯，該群體中有三分之一表示他們工作日每頓午餐至少花費16元。
在視頻電話逐漸取代實體會議的環境中，EZCater也詢問民眾對在Zoom會議中吃飯的感受如何，83%人認為這不禮貌，但接受調查的多數華府工作者仍表示他們常這麼做。
儘管跳過午休的人愈來愈多，但數據也顯示，與去年的調查相比，今年有更多人認為午休時間會讓他們更快樂、工作壓力減輕，也有效緩解工作倦怠程度，78%人表示午休後頭腦會更清楚，工作表現更佳。
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