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華府劫車案翻倍 多名官員受害

記者張筠／華盛頓報導

華府今年劫車案件比去年翻了一倍多，且近期有不少官員受害。華府警方表示，一名涉嫌11月29日在華府暴力劫車的17歲少年日前被捕，現面臨多項成人指控，而另一名涉案同夥仍逍遙法外。

根據法庭文件，該少年11月29日下午3時45分在Lincoln公園附近的12街100號，和另一名犯罪同夥舉槍威脅一名女性，並試圖搶走她的車，該受害人是一名聯邦調查局(FBI)探員，她當天下午正要上車離開，突然被人攻擊，「我當時正要拉上外套，抬頭一看發現被人用槍對準，他們威脅我交出鑰匙。」

根據法庭紀錄，該受害探員向警方表示，她一度和兩名作案嫌疑人爭搶鑰匙，過程中嘴唇被割傷，後來犯罪嫌疑人還搶走了她的手機，並駕著她的車逃跑，而該車輛後備箱裝有聯邦調查局發放的彈藥。

警方在案發後約30分鐘找到了該被盜車輛，也找回了原來在車內的部分財物，不過該探員的部分彈藥仍未找回，執法官員通過附近的監控畫面、定位該探員的手機，加上匿名消息來源提供的線索，最終鎖定這名17歲的少年，消息來源指該嫌疑少年屬於「Area 71」幫派。

警方搜索該少年的住所，發現他在劫車時穿的一雙黑色Nike球鞋、一本關於手槍的雜誌、以及兩盒彈藥。

該少年現面臨成人指控，罪名包括武裝劫車、武裝搶劫以及其他違法使用武器的行為，他被勒令不得保釋，11日將出席聽證會。

華府警方仍在搜索另一名劫車嫌疑人，呼籲有線索的民眾致電(202)727-9099，或匿名短信指50411。

今年華府的劫車案件比去年翻了一倍有餘(增長104%)，日前遭到攻擊的除了聯邦探員，還有阿拉伯外交官、德州的聯邦民主黨眾議員奎拉(Henry Cuellar)等，奎拉10月在國會山莊附近遭三名武裝襲擊者劫持，搶走他的車輛。

而11月初，拜登總統孫女的特勤局探員，向三名試圖劫持特勤局車輛的嫌疑人開槍，雖然此案中無人受傷，但華府官員和民眾都感到市中心治安每況愈下，有人抱怨，連有武器的聯邦官員都可能面臨攻擊，普通百姓當如何應對這險惡的環境。

華府 拜登 眾議員

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