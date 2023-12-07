華府大量商辦閒置 稅損恐逾億

華府辦公空間閒置情況嚴重，若情況不改，市府恐將每年損失逾1億元稅收。（記者張筠／攝影）

華府 智庫「華府政策中心(D.C. Policy Center)」日前公布一份分析報告，若華府市中心辦公空間的出租情況沒有好轉，持續有大量辦公樓閒置，則市府恐將每年損失超過1億元的商業地產稅。

華府政策中心執行董事賽因(Yesim Sayin)表示，市中心辦公空間的需求已明顯減少，新冠疫情 之後，多數公司若不是全面退租，就是縮減租賃空間，如今就算疫情緩和，鮮少有雇主完全要求員工一周五天到辦公室上班，因此該趨勢基本不會逆轉。

「公司不租賃，意味著商業房地產 不再受歡迎，相當於市中心的多數大樓都沒有價值了」，賽因表示，近幾年華府市中心也基本沒有商業房產的交易，市場停滯，這些閒置辦公樓的真實價值也很難確定。

該中心的分析指出，若市中心辦公空間的閒置率與可用率(availability rates)持平，華府恐怕將每年損失逾1億元稅收，「雖然與市府總稅收相比，這不是很大的數目，但在當前市府財政緊缺且通貨膨脹嚴重的情況下，如此經濟損失依然會導致嚴峻後果。」

賽因表示，若辦公樓的閒置情況一直沒有改善，市場風險將居高不下，華府商業房地產稅收將損失至少1億5000萬元，「這將導致市府用於建設學校、交通、公園等方面的資金大幅減少。」

賽因說，華府是一個以政府服務為主的城市，「公共交通需要政府資金，公校建設、公園資源拓展等也都需要政府支持，政府收入持續減少，最終將犧牲民眾的生活品質，且對每個人都有影響。」

儘管華府不是全美唯一一座面臨辦公室閒置嚴重的城市，但由於目前市場沒有任何轉好的跡象，此情況仍令不少學者和政策分析師擔憂。

賽因說，市府應當積極改造這些閒置的辦公樓，包括改建成公寓或混合式住房空間，也可將其中一部分大樓拆除，改變為綠地或其他公共設施，「華府必須經歷如此轉變，但可惜的是，目前資本家對華府市中心的投資興趣不大」，但諾瑪(NoMa)、Navy Yard等新興的商業社區發展良好，也更吸引房地產商的興趣。

賽因也表示，新冠疫情在驟然之間將辦公空間的使用方式徹底改變，「本來預計要25年才會轉換的工作形式，因為疫情，在三個月內就被改變了。」