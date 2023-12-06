法官：馬州蒙郡嚴控槍枝法列永久禁令

馬州法官日前裁決蒙郡嚴控槍枝的法案與州法相衝突，因此頒布永久禁令限制蒙郡執行此法。（取自蒙郡警察局官網）

馬州 蒙郡(Montgomery County)巡迴法官日前裁決，宣判蒙郡禁止民眾擁有私人製造槍枝和零件的法律，不符合州法，因此發布永久禁令，阻止蒙郡繼續執行此法律；蒙郡政府對此尚未予以任何評論，而這是馬州及其郡市在近一個月內，出現的第二起嚴管槍枝的法律遭推翻的案例。

蒙郡當前法律禁止民眾擁有私人製造的槍枝和零件，此禁令旨在打擊「幽靈槍枝」(ghost gun)，同時該法也將「公共場所」的定義修訂為學校、日托中心、圖書館、商家等機構的100碼以內，包括這些機構的公共停車場，為確保民眾的安全，打擊暴力犯罪 。

但該法律2021年受到九位蒙郡居民的法律挑戰，他們的身分包括蒙郡槍枝經銷商Engage Armament的業主和雇員、槍枝執照的教練、蒙郡猶太教堂前安全負責人等。

他們主張蒙郡沒有權利單獨限制私人槍枝製造，他們也表示，馬州法律允許民眾使用州府認證的槍枝收納箱，在大眾運輸系統上攜帶武器，但蒙郡法律卻將此定為非法；蒙郡巡迴法院法官羅賓(Ronald B. Robin)在裁決書中指出，該郡法與州法相衝突，因此頒布永久禁令，限制蒙郡進一步控制槍枝。

面對法律挑戰，蒙郡政府起初將訴訟移交聯邦法院，而聯邦巡迴法院法官後來將此案打回下級巡迴法院處理；五個月後，蒙郡郡議會通過更多法案，計畫擴大控槍範圍，再度引發槍枝維權團體的不滿。

如今法官的裁決在一定程度上也相當於馬州政府的勝利，馬州政府此前要求法官將此訴訟案駁回；「Maryland Shall Issue」總裁彭納克(Mark Pennak)表示，所有與州法衝突或不一致的法案都應被廢止，這包括對持有隱蔽攜槍許可證者的單獨限制，以及對私人槍枝製造的禁令。

這是近一個月馬州及其郡市第二起嚴控槍枝法案被推翻的案例；聯邦上訴法院11月推翻了馬州一項旨在收緊槍枝管理的法律，相當於允許滿足購槍條件的民眾，可在獲得槍枝許可證前就購買槍枝，無需經歷多餘的等待。

此前馬州法律規定，民眾若要購買手槍，除要滿足購買槍枝的所有條件，還必須先獲得手槍許可證，包括完成手槍安全的課程，通過背景調查，而獲得手槍許可證後還要等待最多30天才可購買手槍。

2022年美國最高法院推翻紐約州 對公共場合攜帶槍枝限制後，美國各州和地方紛紛開始尋找其他限制槍枝的辦法。