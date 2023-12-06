維州威郡公校、教師工會 薪資談判無共識

維州威廉王子郡(Prince William County)公校 系統日前與該郡教師工會，即威廉王子郡教育協會(Prince William Education Association)，就教師福利 和就業 任期等內容達成協議，但雙方未能在原定的12月1日前，在教師的工資提案達成一致。

在長達八個月的協商後，威廉王子郡公校系統和教育協會初步達成共識，通過一項三年的教師福利及雇用任期提案，決定提升公校教委、職員的待遇，並延長他們的任期。

根據威廉王子郡公校教委會主席拉提夫(Babu Lateef)的聲明，公校系統和教師工會達成的協議將「保障威廉王子郡的教育環境和工作場所」，達成共識的具體內容包括，提升暑期教師的時薪並延長暑期學校學期，為教職員工提供一項免費的短期「30天傷殘保護計畫」，公校繼續以相同比率支付教育從業者的醫療保健費用。

公校也將增加在工作日教授額外課程之教師的薪水，並將增加給教師的課外活動工作補貼，包括增加中學樂隊助理、合唱團指揮、小學音樂老師等，促進威廉王子郡公校文化活動的多元性。

不過雙方未能就教師薪資提案達成一致，而這也是整個協商過程中最大的癥結，公校教委會提出6400萬元的薪資計畫，平均給教師加薪6%，對於有12至18年經驗的教職員工，最高加薪幅度可達9%。

此外公校系統官員也提議改動員工的薪資分類，從而更好的實現不同經驗水平教師的薪資公平；但教師工會在整個談判的過程中，始終堅持要求給教師加薪17%。

拉提夫表示，很遺憾雙方沒有達成共識，「但儘管如此，公校教委和威廉王子郡行政部門將繼續致力於保障教育從業者的權益，給他們提供有競爭力的薪資。」