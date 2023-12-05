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維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

記者張筠／維州即時報導
圖為5日警方站在廢墟的房屋前。美聯社
圖為5日警方站在廢墟的房屋前。美聯社

維州阿靈頓郡(Arlington County)警方5日表示，在4日的公寓爆炸案前涉嫌開槍的嫌疑人為56歲的劉詹姆士(James Yoo，姓名皆音譯)，可能已在爆炸中死亡。

影片來源：youtube/ FOX 5 Washington DC

阿靈頓警長潘安迪(Andy Penn)表示，劉詹姆士是爆炸公寓的所有者，4日下午4時45分左右，警方接到報案稱阿靈頓郡Bluemont社區的Burlington街北部有多次槍響，經過初步調查，警方表示，劉詹姆士當時在室內用「信號槍」(flare-type gun)開了30多槍。

警方趕到現場試圖與劉詹姆士交涉，同時封鎖附近街區，雖有多次槍響，警方當時在現場沒有發現人員傷亡，也沒有明顯的財產損壞；劉詹姆士拒絕與警方協商，執法人員因此執行搜索令，而正當警方試圖進入該公寓，室內又傳出多次槍響，不久後，大約晚上8時30分左右突然發生巨響，公寓爆炸，火光乍現，隨後房屋的碎片滿天飛，且空氣中的燒焦味久久不能散去。

➤➤➤有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

執法官員還不清楚爆炸原因，但斷定劉詹姆士已身亡；該爆炸驚動整個社區，至少三名警員受輕傷。

警方表示，劉詹姆士在2018年至2022年向紐約高等法院(New York Supreme Court)提訴出四項訴訟，分別針對他的前妻、妹妹、搬家公司、醫院等，但後來這些訴訟都被判定為「無意義」、「令人疑惑」，因此被駁回，其中一起訴訟案的文件長達300頁；此外警方也發現，劉詹姆士曾在社交平台「領英」(LinkedIn)上砲轟鄰居和前同事。

許多在華府工作的聯邦及市政府官員會住在北維州阿靈頓郡，Bluemont社區的建築多為富式公寓(duplexes)，此外爆炸案與首都僅有一河之隔，白宮發言人表示，拜登政府也在密切關注此爆炸案的進展；聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)也介入調查。

圖為爆炸後房屋成廢墟。美聯社
圖為爆炸後房屋成廢墟。美聯社

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