收支失衡 馬州運輸廳預算將縮減8%

馬州 立法官員日前宣布，馬州運輸廳(Department of Transportation)的預算 將縮減8％，主要減少該部門在運營和建設方面的資金，運輸廳要求立法者儘快公布削減預算的具體計畫，州府官員稱，財政赤字的主要原因是用於支持馬州道路和交通建設的收入減少，同時推廣教育改革的支出大幅增加。

馬州立法者計畫削減運輸廳預算的8%，運輸廳官員表示，在通貨膨脹時期，州府有責任採取平衡的措施，摩爾(Wes Moore)政府意識到馬州將面臨長期的經濟挑戰，「保持可持續、平衡的預算需要做出一些艱難的抉擇，同時也仍然要拓展一些關鍵投資 ，確保馬州經濟的穩定。」

馬州州長摩爾8月曾預告今年「將有一系列艱難的預算抉擇」，而11月立法預算分析師警告馬州面臨「迫在眉睫的預算赤字」。

馬州州議會支出規畫委員會(Spending Affordability Committee)11月獲悉，馬州下一財年將面臨3億2200萬元的結構性預算缺口，而2026至2027財年該缺口將持續擴大，分別達到3億7600萬元和4億3600萬元，若預算結構沒有改善，到2028財年馬州將面臨近18億元的赤字，隔年接近21億元。

州府官員表示，過去兩個財年預算有如此差距的主要原因是，馬州實施「馬州未來教育藍圖」(Blueprint for Maryland's Future)的支出大幅增加，而這導致的交通預算缺口很可能阻礙摩爾填補州府職位空缺、重建州府的承諾。

摩爾今年1月曾宣誓會在2024財年開始前增聘5000名州府職員，但今年直到9月中，馬州政府也僅增不到1000人；除了人力不足，如今馬州又面臨道路和交通建設的資金短缺。

目前馬州交通建設的資金來自於「運輸信託基金」(Transportation Trust Fund)，該項目的主要資金來源汽油燃料稅和車輛税，不過近幾年該基金入不敷出，由於民眾持有汽車的時間越來越長，州府的新車銷售税減少，此外電動車等更節能的汽車數量增加，也導致州府可徵收的汽油税下降，與此同時，通貨膨脹等因素提升了州府各項交通建設的成本，財政赤字的情況越來越嚴重。

摩爾政府尚未確定運輸廳預算縮減的具體計畫，但州府官員表示，新財年馬州仍將確保用於交通項目的70億元聯邦投資不會受影響。