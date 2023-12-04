阻止業障產生的方法-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

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今世的每個想法每個行為都有可能產生業障，貪瞋癡，我執他執，都是業障的來源。怎樣才能使業障不生呢？

第一靠戒，戒就是改，改掉毛病，改掉習慣，改掉脾氣，去掉貪和瞋。人都有這樣那樣的習慣，或者是脾氣，“我這個人就是直，有啥說啥”，能行嗎？連不懂裝懂都是口業，更別提不敬佛不敬菩薩。不改不戒，照喝酒照吃肉，怎麼修心？戒是戒定慧中的基礎，只有改了戒了，才能減少業障的產生，才能定住，才能不受誘惑，才能不癡，有智慧。

大毛病戒了，下一步就是高層次的“狠鬥私心一閃念”。這其實是佛家的一句話，就是說在惡念或不好的意識還在下意識的時候，就要馬上意識到它是不對的，將其掐滅在沒形成的狀態中，這樣一來就不會變成業障。如果順著它想下去，惡念就形成了，變成業障了。這一步明顯比戒酒戒肉食要難得多。

然後就是更高一層的心魔了，心魔是由業障引起的也會帶來更大的業障。這只有修為很高的人才能有，也只有面對、看破，悟了才能滅心魔。

當然看破也不是那麼簡單的，這裡包括很高的修為理念，像除我執除他執，破除相，無眾生相等，單單從理論上學習是不能解決問題的。舉些簡單的生活中的例子：見到一個漂亮的姑娘，平常人只會看到她表面的美，欣賞其外表，但修為到了盧台長的地步，會說：哎，一個天女下來了，犯錯了，要好好修啊，不然回不去了，可憐哪。因為我能看到她的前生，接收的資訊多理解更全面，所以盧台長就能看破“皮囊”，去掉“執”，不著相，這就是慧。

另外對錢財功名有幾個人能看破能放下？盧台長看得破，因為盧台長看到了輪回，看到這位老人家會轉生為男，而且下一世是搞科學的，看到了人家有財是累世福報，這人一生坎坷是因為上一世作惡太多，也看到人生是一個人的短暫的一部分，修行是真正能帶走的東西。

錢財和皮囊一樣，得之有其原因，失之也有其道理。這就像一個專業的登山運動員正在往雪山頂上攀登，他知道體力非常珍貴，每一步都要精確地使用，不能浪費，負重也要精確計算，不能少也絕不能多，同時知道天黑暴風雪 就要來臨之前，必須趕到下一個安全的宿營地。這時候他看到周圍有人走了錯誤路線，有人在看風景，有人在追趕羚羊，所以他就要告訴這些人要走這條路，不要浪費精力，快走吧，暴風雪來了羚羊救不了你。這就是看破與看不破。所以要看破就要有智慧，而要有智慧，就要通過戒定去修。

第二個阻止業障產生的工具是“感恩心”，這裡說的感恩心，不是單指心態，它是一個工具，這是一個修行的法門。在人的七情六欲裡，每一情每一欲都會產生業障，只有感恩心才可以斷絕業障，是“唯一”可以使業障不生的一種心情，也是對付貪瞋癡的有效武器，所以當你逐漸習慣用感恩心去看周圍的人和事，業障才會越來越少。

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