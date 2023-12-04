我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

年金:提供終生收入及本金留子孫

本報華府訊
張文進博士理財講座將討論『年金:提供終生收入及本金留子孫』
張文進博士理財講座將討論『年金:提供終生收入及本金留子孫』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於12月舉辦2場網絡理財講座，美東時間從上午10時30分至12時30分止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

12月9日的主題是『年金:提供終生收入及本金留子孫』。人一輩子用以維持家計的那份薪水，在退休後即停止，退休人員在退休中面臨許多風險，例如壽命風險，回報風險，利率風險，市場風險，通貨膨脹風險等。 成功的退休生活取決於以下因素：1）您有多少終身保證收入； 和2）您是否已排除主要的退休風險？

社安金，養老金和年金有什麼共同點？他們都提供終生收入。人們每月享受社安金或養老金的收入。但是他們對年金持不同態度，我相信的主要原因是他們不完全瞭解年金。

張博士將討論:1) 免受市場波動的終生收入策略;2) 尋求增長機會;3) 本金留子孫; 4) 將退休金轉移至年金的好處。

什麼是終身收入年金？投資者向保險公司購買一份年金合同，期望未來獲得可預期的收入。「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價值已為零。投資型年金提供參與股市投資的機會，當投資上漲時，您的終生收入會跟著升高，當投資下跌時，您的收入絕對不會下跌。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供紅利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

某些年金產品也可以做資產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。

12月16日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問， FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應瞭解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。

退休金 投資 保險 社安金 亞裔

上一則

通貨膨脹 華府婚禮成本比疫前貴2成

熱門新聞

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

2023-12-02 11:39
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
布來頓公園區居民對於屢次向市長表達反對搭建帳篷營，卻明顯受到忽視的情況相當不滿。(特派員黃惠玲／攝影)

土壤有毒仍執意建帳篷營 芝12區憤怒居民發起罷免市長

2023-11-26 10:29
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

2023-11-30 01:00
數十位布來頓公園居民在該區帳篷營預定地前抗議市長獨斷獨行。(特派員黃惠玲／攝影)

「獨裁市長 強森下台」 芝12區居民憤怒抗議建帳篷營

2023-11-26 16:11

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷