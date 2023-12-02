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維州社區大學註冊率 仍低於疫前

記者張筠／維州報導

維州社區大學系統(Virginia Community College System)日前公布最新數據，2022-2023學年學生註冊率(enrollment)比上一學年增長3.36%，但仍未恢復到疫情前的水平，該教育系統目前的重點計畫為拓展資訊科技、網路安全等領域的教學資源，為社會發展提供人才。

維州教育官員表示，此增長主要歸功於社區大學系統在2016年推出的一項短期職業證照培訓項目「FastForward」，2022-2023學年此項目的註冊率比上一學年提升21%。

維州社區大學系統的校長多爾(David Dore)表示，今年維州社區大學共迎來2757名新生，總學生人數達8萬2423人，不過註冊人數仍比2018-2019學年少了16%，當時有近9萬9000名學生。

根據維州州議會11月公布的預算報告，維州大學系統(university and college)也依然面臨註冊率較低的問題，四年制和兩年制大學院校的註冊率，尚未恢復到疫情前的狀態，儘管2022-2023學年本科入學人數比上一學年略有回升，但各專業、學院的情況參差不齊。

多爾表示，社區大學學生增多的主要原因包括，社區大學的課程安排更靈活，也有更多新穎、非傳統的專業，面向在職成人的進修項目多，社區大學也與地方機構有多元合作，提供不同領域的教學和實踐機會。

Eastern Shore社區大學是學生註冊率漲幅最大的社區大學，增長11.3%，其次是Mountain Empire社區大學和Wytheville社區大學，這兩所學校也有10%左右的增長；部分學校學生減少，Virginia Highlands社區大學和Virginia Peninsula社區大學，2022-2023學年的註冊率都略降了1%。

維州社區大學11月29日也啟動系列峰會，首場重點討論醫療保健問題，教育從業者、學校領袖和行業代表們齊聚交流，探討不同領域的人才供需狀況，以此更有針對性的設計課程和教學服務，吸引更多學生接受教育，幫助年輕人更好的在社會立足。

多爾說，維州社區大學系統有能力在傳統課堂上容納更多學生，但該教育系統目前更致力於拓展臨床實踐、資訊科技、網路安全、先進生產製造等領域的教育資源，包括引進新教學設備，增加實驗室等。

維州 教育 疫情

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