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穿名牌外套遭持槍搶劫 華府連3人受害

記者張筠／華盛頓報導

感恩節假期剛過，多數民眾或許還沉浸在買到打折名牌商品的喜悅當中，但華府警方提醒，近期連續發生民眾當街遭持槍搶劫的案件，至少三人被搶走名牌外套和其他貴重私人物品，每人損失至少價值1000元的財物。

警方表示，11月25日至28日華府西北部社區連續發生三起類似案件，每宗犯罪行為都相似，三至四名戴著面罩、身穿深色外衣的不法分子，突然接近受害者，要求其將昂貴的外套交出，也會順帶搶走其他財產，作案後犯罪團伙駕車逃跑。

11月25日在Estonian大使館附近的M街上，一名男子突遭襲擊，他的Mongoose外套、錢包、Jordan籃球鞋，以及其他私人物品被搶；11月27日晚上10時30分左右一名男子走在P街上，突然遭人舉槍威脅，不得不交出他價值1800元的Moncler外套和他的皮夾。

第三起案件發生在11月28日晚上9時30分，一名受害者在S街附近被搶走了藍色的Canada Goose外套。

今年年初華府喬治城大學(GWU)附近也曾接連發生過類似案件，多位身穿Canada Goose外套的民眾遭持槍威搶劫，警方表示，目前沒有證據推測穿這類外套的民眾，更容易成為小偷或強盜的攻擊對象，但不少民眾稱，就是因為這類名牌衣物和裝飾過於昂貴，很容易顯示財富狀況，因此會被不法分子盯上。

有民眾抱怨，華府治安退步明顯，以往走在路上根本不用擔心財產安全，如今連「穿著心愛的外套出門也要擔心被搶」，另有官員認為這與華府貧富差距大有關，財產分配過於懸殊，導致有人想通過不正當手段致富。

華府 大使館

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