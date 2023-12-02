通貨膨脹 華府婚禮成本比疫前貴2成

因通貨膨脹明顯，在華府辦婚禮的成本已比疫情前增長兩成。（SRS Events提供）

結婚對於新人及雙方親友都是激動人心的好消息，但華府 的婚禮策畫專員日前表示，近幾年結婚成本愈來愈高，尤其在通貨膨脹 明顯的時期，一場婚禮的價格比疫情 前增長兩成，高檔婚禮平均每名顧客的成本可達1000元，因疫情延遲婚禮的部分新人，如今更感無奈。

負責婚禮策畫的薩多瓦斯基(Stephanie Sadowski)在2016年創辦了「SRS Events」公司，近七年來已為數百對新人舉辦婚禮，「訂婚季節已到來，許多婚禮策畫師已在為2024年的婚禮季做準備。」

婚禮策畫師們表示，新冠疫情後大華府的婚禮數量成長較緩，但一句「我願意」後要舉辦的婚禮成本卻飛速增長，「其中很大一部分原因是通貨膨脹」，薩多瓦斯基說，如今一場婚禮的成本平均比疫情前多兩成，某些情況下甚至更高。

華府婚禮成本較高，平均一場婚禮每名顧客成本可達1000元。（SRS Events提供）

SRS Events負責的是較為奢華、高檔的婚禮，平均每名參與者的成本至少1000元，「在華府辦婚禮的價格本就較高，其他地區平均一場婚禮總價在2萬9000元左右，但這個價格在大華府很難實現。」

Blue Saphire Events公司的婚禮策畫專員湯瑪斯(Kolena Thomas)2018年進入該行業，她近期負責的一場婚禮總價高達12萬5000元，「很多人問我為何婚禮總是比其他活動昂貴這麼多？主要是因婚禮一般只有一次，很多人從兒時就會幻想完美婚禮，所以願意投入巨資實現夢想。」

關於如何節省婚禮開支，湯瑪斯說，一般情況下婚禮策畫公司都不接受討價還價，成套服務基本都是固定價格，「唯一能減少開支的方法就是控制參與人數」，此外專業婚禮策畫師也可幫忙控制預算，協助新人找到性價比最高的場地。