維州威郡擬建上億元室內運動場 兩黨意見分歧

威廉王子郡日前推動一項耗資上億元的大型體育場館項目，包括游泳池、專業跑道和球場。（工程公司MEB提供）

維州 威廉王子郡(Prince William County)日前決定推進一項上億元的室內運動場建設項目，其中包括室內游泳池、專業跑道、硬地球場等，這有望將成為北維州最大的室內體育活動場，不過該郡兩黨官員對此有明顯分歧。

該運動場擬定位置在I-95號高速公路附近、Woodbrigde社區的Telegraph路13505號上，預計耗資超過1億元；威廉王子郡監事會(Board of Supervisor)日前表決通過，將與工程公司MEB談判合作，確認該計畫的下一步，郡府也計畫與房地產公司Belno協談未來的行銷業務。

根據項目文件，用於建設該室內體育場的土地預計會耗費威廉王子郡府1600萬元，停車場建設預計需要4000萬元，但整個體育場建設項目的最終價格尚未確定，郡府恐怕會面臨財政問題。

面對該項目，維州兩黨有明顯分歧，民主黨 人支持建設體育場，表示這將快速推動社區建設，帶動交通系統的完善，室內體育館也為青年運動員提供良好環境，讓他們在家附近就能完成訓練或參加比賽，有利於促進社區凝聚力，該場館也將刺激經濟，吸引潛在商家進駐。

民主黨監察委員富蘭克林(Margaret Franklin)表示，這片土地若不用於建設體育場，也將有其他用途，「用於發展體育運動，對社區民眾的身心健康更有好處。」

但共和黨人強烈反對此計畫，他們表示此計畫可能成為持續不斷「吸金」的項目，也可能永遠無法回本，共和黨官員指出，在維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)有一個類似設施，日前就被曝面臨數百萬元債務，而當地官員也正在考慮出售此體育場館。

威廉王子郡日前也蒐集社區民眾的意見，包括高中運動員、體育教練、社區運動中心的領袖等，多數熱愛體育的民眾都支持此項目，部分公校 的學生運動員和教練提及，由於目前附近沒有專業的田徑訓練場或比賽設備，他們平時練習也得忍受漫長的通勤。

當前提案指出，開發商計畫與威廉王子郡公校官員商討未來定期舉辦體育活動的可能性，也可為青年學生們組織以往沒有的比賽；支持建設室內體育場館的官員表示，除了體育功能，該大型場館也可用作舉辦大規模會展、節日表演、畢業典禮、社區文化活動等。