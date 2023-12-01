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30年前華府首映 「辛德勒的名單」無可取代

記者張筠／華盛頓報導
「辛德勒的名單」30年前的11月30日在華府全球首映。（取自維基百科）
「辛德勒的名單」30年前的11月30日在華府全球首映。（取自維基百科）

著名電影「辛德勒的名單」(Schindler's List)整整30年前的11月30日在華府舉行世界首映，這部贏得了七項奧斯卡獎的電影30年後依然極具現實意義。

「辛德勒的名單」1993年11月30日在華府全球首映，講述德國商人奧斯卡·辛德勒拯救猶太人的故事，被救的人大部分都是波蘭猶太人在二戰時期的難民，猶太人遭大屠殺時期，辛德勒將他們召集到他的工廠裡面，以工作的名義幫他們避難；該片為黑白電影，唯有一位小女孩身著鮮豔的紅色外套，在灰暗的社會背景下象徵一抹生的希望。

「辛德勒的名單」改編自小說「辛德勒的方舟」，導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)30年前也到美國首都參加了首映活動，而當天稍早時，奧斯卡·辛德勒(Oskar Schindler)的遺孀艾米莉·辛德勒(Emilie Schindler)也獲得已故大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)所頒發的紀念獎章。

這部電影票房豐厚，也獲得七個奧斯卡金像獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳配樂獎等；30年後的今天，「辛德勒的名單」仍極具現實意義，從2017年維州夏洛茲威爾(Charlottesville)的新納粹份子掀起族裔歧視運動，到近期哈瑪斯(Hamas)襲擊以色列導致反猶太主義又迅速升溫，「辛德勒的名單」所講述的歷史衝突仍未完全平息。

記錄猶太人大屠殺的影視作品有很多，包括「Night and Fog」、「Shoah」、「The U.S. and the Holocaust」等真實的紀錄片，但電影「辛德勒的名單」仍有不可替代的地位，該片通過鏡頭語言、演員詮釋，完美講述了奧斯卡·辛德勒冒著生命危險拯救1100名波蘭猶太人的故事，也恰到好處的描摹了大屠殺倖存者的精神恐懼以及對生的渴望。

如今這部電影仍受到影視評論家和公眾的一致好評，根據「美國電影學會」(American Film Institute)日前公布的「百部電影排行榜」，「辛德勒的名單」在網路電影資料庫粉絲排名中穩居第六。

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