華府喬治城MedStar醫院 全新升級

外科醫生可通過機器人更精準的完成醫療手術，微創手術也有4K高清視覺化技術。（MedStar醫院提供）

華府 喬治城大學(Georgetown University)的MedStar醫院日前迎來該醫療系統最先進的場所及醫療設備Verstandig Pavilion，除了急診空間翻倍，該建築樓頂還有供醫療直升機升降的停機坪，內部有輸送重大創傷病患的高速電梯，此外也引進華府唯一能實時成像的手術醫療系統，提供外科醫生切除微小腫瘤 更好的協助。

MedStar醫院的全新Verstandig Pavilion建築將在12月正式啟用，內部醫療設備升級，接待患者的空間也更大，用於接待由醫療直升機送進來的重症患者的空間比原來大一倍，有31間全新的手術室和重症監護室。

此事對大華府當地醫療系統是一大佳音，新冠疫情以來的幾年，大華府醫療福利行業面臨諸多挑戰，其中最大的困難包括醫院床位不足、急診室等待時間過長；日前有報告指出，馬州醫院的急診室平均等待時間可達八小時，屬於全國最久，如今MedStar醫院引進新設備和空間，可分擔大華府各地的醫療壓力，解決更多攸關生死的問題。

Verstandig Pavilion的醫療配置也非常先進，外科醫生可通過機器人更精準的完成醫療手術，微創手術也有4K高清視覺化技術，高級的光譜成像技術也允許醫生識別無法以肉眼看見的癌細胞 組織。

MedStar醫院院長波羅伊(Lisa Boyle)表示，該醫院舊急診室所在的建築已有40多年歷史，建築老舊、空間不足影響醫療效率，因此全新的急診空間將大大升級MedStar的醫療表現，除了可接診更多病患，較為私密的病房也將幫助病患及家屬更好的度過在醫院裡的艱難時光。

在醫院內幾乎每分每秒都攸關生死，Verstandig Pavilion設有一個大型的互動式觸控螢幕，讓手術團隊能及時且清晰明瞭的與世界上其他臨床專家聯絡；此外該醫院還有一個可移動的MRI系統，能夠實時成像，讓神經外科醫生能精確切除微小腫瘤，這是華府目前唯一能提供此技術的設備。