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華府打擊犯罪提案 挨批未切中要害

記者張筠／華盛頓報導

華府今年暴力犯罪案比去年增長了四成，日前市府官員提出系列抑制暴力犯罪的提案，包括打擊毒品交易，懲處零售盜竊，恢復嚴禁戴面罩作案法律等，華府多數官員和民眾支持完善法律，稱將提升執法力度，但華府市議會主席批評這系列提案沒有切中要害，且未聚焦公眾目前最擔憂的武裝搶劫、劫車等犯罪。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)上月提出「即刻解決暴力犯罪提案」(Addressing Crime Trend Now Act)，提議允許華府警長能宣布全市進入五天的「無毒品區」(drug-free zone)，以此減輕暴力犯罪、財產盜竊等問題。

該提案也計畫對有組織的零售盜竊行為設定刑事懲處，並允許警方整合執法資源，提升零售盜竊的執法效率，包瑟政府也提議恢復一項法律，嚴禁任何人在犯罪或威脅他人時戴面罩。

支持系列提案的華府市議員馬杜菲(Kenyan McDuffie)表示，近幾年華府犯罪問題已加劇到無法容忍的地步，市議員邦德斯(Anita Bonds)預計這些提案將獲得市議會七票支持。

不過市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)卻批評，表示包瑟政府的提案沒有切中要害，「目前市民更關心槍枝暴力、武裝搶劫、劫車等問題，但這些提案都沒有涉及這些方面」，只解決邊角問題，沒有關注核心。

根據華府警方最新數據，今年截至目前華府已有249宗凶殺案，比去年多了35%，此外今年華府已有超過900起劫車案(carjacking)；暴力犯罪整體已比去年多了四成，與財產盜竊相關的犯罪也增長25%。

華府市議員平托(Brooke Pinto)本月稍早時提出另一項打擊犯罪的提案，允許華府警方隨機搜查被控暴力犯罪者，但該提案在市議會明顯看法分歧。

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