華府兒福32年改革歷程 紀錄片「韌性」首映

馬修斯(左一)表示，兒童和家庭福利系統的完善，不只是政府某個部門的工作，需要全社區齊心協力。（記者張筠／攝影）

記錄華府 「兒童及家庭服務局」(Child and Family Services Agency)32年改革歷程的紀錄片「韌性」(Resilience)，28日在華府歷史悠久的Miracle劇院首映，市府官員也到場分享關於兒童福利 系統改革的心得與見解。

該紀錄片講述1989年的「LaShawn vs 華府市長包瑟」訴訟案，一名四歲的兒童當年被放在華府兒童及家庭服務局長達兩年多，被迫與家庭分開，沒有得到良好的照顧，因此市府面臨法律挑戰，華府兒童福利系統的漏洞也浮出水面。

華府兒童及家庭服務局主任馬修斯(Robert Mathews)表示，此案反映了華府對於寄養、領養兒童的服務曾存在缺陷，部分社工沒有接受過專業培訓，無法確定何時將有需要的兒童轉置於市政府的照顧之下，另外還有社工不知應將新來尋求幫助的孩子安置在哪裡，此外華府兒童及家庭服務局過去也曾經歷床位不足的嚴重問題。

面對法律挑戰，聯邦法官任命了一名家庭監察員，專門監督華府兒童及家庭服務局的工作，在過去32年內敦促該機構大幅提高服務品質，也改善資源分配，讓更多家庭獲得兒童照顧資源，該機構也與其他社會工作部門和非營利組織聯繫起來，完善服務網絡。

華府兒童及家庭服務局已於2022年12月與原告達成和解，法官也表示市府的服務模式已成「全國模範」，馬修斯說，華府如今對家庭、兒童的支持與保護，已與30多年前完全不一樣；華府市長包瑟(Muriel Bowser)也通過聲明表示，此案推動華府完善對家庭和兒童的照顧，讓更多民眾能在華府獲得家的感覺。

馬修斯說，市府30多年來的付出讓公眾更了解，兒童及家庭服務局的任務，不是將孩子從有問題的家庭中帶走，而是應該與家庭合作，在解決家庭問題的同時，確保孩子們能獲得溫暖、安全的家庭照顧，或是為他們找寄養家庭，或是邀請社工來協助原生家庭，「我們只有真正了解每個家庭的需要後，才能為孩子們提供切實的保障。」

馬修斯舉例稱，有部分兒童曾因為家長抽大麻 而被帶走，「但孩子被迫與親生父母分離，無法在完整的家庭中成長，對身心健康也有危害」，市府期待此作品所紀錄的成功改革，能為其他郡市提供借鑑，避免錯誤，「更重要的是，為有困難的家庭提供更優質的服務」，包括從社區招聘可信任的社工，平時與經濟有困難的家庭建立聯繫，從而步步引導他們解決問題。

此外也要改善家長對政府的信任，讓民眾可放心的求助政府，不用擔心自己的孩子被突然帶走，「完善兒童和家庭福利系統，不光是政府某個部門的工作，而是需要全市社區的合作。」