感恩節 維州9人車禍喪命 警籲繫好安全帶

今年感恩節假期維州共發生八起致命車禍，導致九人喪命，警方表示多數死者未繫安全帶。（記者張筠／攝影）

今年感恩節假期，維州 發生的致命車禍比去年減少了53%，五天內有九人在車禍中喪命，雖然進步明顯，維州州警仍敦促民眾，不論何時，只要駕車上路，必須繫好安全帶，尤其冬季容易出現雨雪天氣，道路安全不可忽視。

維州高速道路辦公室(Virginia Highway Safety Office)的數據顯示，2022年感恩節假期共有19人車禍致死，今年11月22日至11月26日，維州共發生1359起車禍，比去年少近100起，不過仍導致九人死亡，警方表示，多數車禍死者都沒有繫安全帶。

維州警方今年參與致力提升民眾交通安全意識的「CARE項目」，即為「提升車禍意識並減少道路事故」(Crash Awareness and Reduction Effort)項目，這是由各州政府合作、在全美推動的年度項目，重點在節假日提升警察的執法覆蓋面，增加警車在道路上的可見度，查抓超速、酒駕等非法行為，抑制犯罪。

數據顯示，維州警方今年感恩節假期共向4520名司機開超速罰單，另有1840人因魯莽駕駛(reckless driving)被罰，89人因醉酒、用藥後駕車被捕，另有427人因未繫安全帶被開罰單。

維州警察局長塞特爾(Gary T. Settle)表示，年底節假日活動陸續啟動，民眾出行務必繫好安全帶，嚴格遵守道路限速，也切勿在用藥或飲酒後駕車上路。