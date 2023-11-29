維州費郡學生成績 仍未達疫情前

費郡公校數學和科學達標的學生比率，仍比疫情前分別少11%和12%。（取自費郡公校官網）

維州最大的費郡公校 系統(FCPS)日前表示，目前該公校有35億元的預算 ，重點仍在努力應對新冠疫情 導致的學習損失，數據顯示，疫情前86%學生數學成績達標，但過去一年數學達標的學生仍比疫情前減少11%，科學達標的學生也比2018-2019學年少了12%。

除了幫助學生追趕因疫情落下的學習內容，費郡公校和大華府許多公校系統，也依然在面對師資短缺、校園安全問題、長期曠課(chronic absenteeism)、藥物濫用等挑戰，公校官員表示2024財年的35億元預算，將重點致力於建設良好、安全的教學環境，並幫助學生們重燃對學習的興趣，享受校園生活。

費郡公校計畫斥150萬元增聘家教、增設課後輔導活動，並加強學校與家長之間的溝通、合作，以此解決學生長期曠課的問題。

雖然整體學生的學習水平仍未回到理想狀態，費郡公校的部分學生群體仍有進步，今年家庭經濟較匱乏的學生中，有71%人在數學測試中回到疫情前的狀態，去年僅55%人達標，另外西語裔學生中也有72%人的數學水平達標，比去年的53%增長明顯，數學達標的殘障學生比率，也從去年的48%升到今年的61%。

費郡公校官員表示，之所以這些群體有明顯進步，主要是因該公校在2024財年使用州府提供的790萬元資金，聘請了136名家教，專門為8100名有需要的學生補課、輔導。

明年1月即將成為費郡公校教委的麥克丹尼爾(Kyle McDaniel)稱，他新上任的主要目標就是幫助學生克服新冠疫情留下的學習障礙，重點通過與家長們合作來輔導孩子，「學生們一年大約有180天在學校，每天八小時，剩下的更多時間，會和家長、監護人、其他兄弟姐妹們相處，若家庭能充分利用好這部分時間，孩子們肯定能在學習上有更快、更明顯的進步。」

除了推動學校與家庭的合作，幫助學生趕上疫情後的進度，麥克丹尼爾也計畫在任職公校教委的四年內，改善飲食安全問題，讓更多符合資格的孩子們，享受免費或特價午餐。