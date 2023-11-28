2愛犬淹死、遭劫 狗主質疑華府是否宜居

沃爾斯六個月大的愛犬Hendrix日前被人搶走，如今她依然生活在陰影當中。（沃爾斯提供）

華府 居民沃爾斯(Teffiney Worthy)今年稍早時剛因一場暴雨 失去了寵物小狗，25日又遭遇暴力搶劫，另一隻愛犬被搶，連續失去至愛的寵物，她對華府的治安、應急人員的辦事效率感到失望不已，也開始懷疑華府是否能作為她長期生活的城市。

沃爾斯住在華府東北部，她六個月大的法國鬥牛犬Hendrix在25日下午4時左右被人搶走，她表示，搶劫者是她曾在加油站附近見到的人，「我當時看見他時，他帶著面罩，但我沒多想，因為最近天冷」，沒想到她放下戒備，走回家，正準備進家門時，「突然有人衝過來，威脅我若不照做，將小狗交出，他就要殺了我」。

沃爾斯回想，當時兩輛黑車相繼靠近，其中一輛停在該作案嫌疑人的身後，預備幫助他逃跑；華府警方表示，該嫌疑人在搶走沃爾斯的小狗時，手中握有電擊槍，作案後他上了一輛黑色的Nissan轎車，沿著Monroe街向東行駛。

絕望的沃爾斯只能求助社區幫助，並在社交平台上分享自己的經歷，公布鄰居監控所拍下的畫面，「我只希望他們沒有傷害Hendrix」；警方公布了作案嫌疑人的照片，稱該男子身高大約5呎5吋，身材較瘦，作案時帶了黑色的滑雪面罩，黑色大衣，淺色牛仔褲，彩色的運動鞋。

沃爾斯計畫通過「GoFundMe」募款7500元，以此聘請私人調查員來調查、找回她的愛犬；警方呼籲有線索的民眾協助辦案，可致電(202)727-9099，或匿名短信至50411。

Hendrix是沃爾斯今年8月失去另一隻小狗Memphis後幾周收到的禮物，Memphis今年夏天在一場大雨導致的洪水 中喪命，牠是在District Dogs寵物中心洪水意外中去世的十隻小狗中的一隻，沃爾斯當時花了很長時間走出悲傷情緒，如今又面臨另一起事故，她開始考慮是否要繼續在華府生活。

「我只想找到一個能安穩、平靜生活的地方，不用每天為自己或寵物的安全甚至性命擔憂」，她也無法確定自己能否在這個「經歷了太多悲傷」的城市正常工作，「我以前每天帶著Memphis和Hendrix在社區裡散步，現在只要出門就會想到這些痛苦，更會害怕再受到他人威脅。」

「我當時完全沒想到District Dogs寵物中心的設備、華府應急人員的辦事效率是如此」，沃爾斯說，身為剛搬到華府不久的居民，她根本不知道在首都的生活有這麼多挑戰，「我只能邊走邊學。Hendrix是陪伴我擺脫負面情緒的最佳朋友，那是我面對生命逝去時的最大安慰，如今牠被人搶走，我不知道自己要多久才能再振作起來。」

寵物狗已成為不法分子的搶劫對象，今年夏天一名馬州男子也因涉嫌在華府襲擊他人、持槍搶走兩隻法國鬥牛犬而被捕，雖然後來被搶走的1歲半公狗和5個月大的母狗都平安健康回到主人身邊，但此事令華府的愛狗人士憤怒不已，還有人在寵物交易過程中遭威脅，如今沃爾斯的遭遇也讓寵物主人們心生憂慮。