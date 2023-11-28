總統辯論會地點公布 第一所非裔大學維州大中選

維吉尼亞州立大學日前被選中，將舉辦明年的總統大選辯論。（取自學校官方臉書）

維吉尼亞州 立大學(Virginia State University)日前被選為舉辦2024年總統辯論的學校之一，明年10月1日的總統大選辯論將在該校多功能廳舉辦，維吉尼亞州立大學也因此成為美國傳統非裔 學院和大學系統(HBCU)第一所獲得此殊榮的學校。

明年11月5日為總統大選日，在這之前會有三場正式的總統選舉辯論，根據無黨派的總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates，簡稱CPD)，第一場為9月16日在德州州立大學(Texas State University)的辯論，副總統辯論將在九天後於賓州的Lafayette College舉辦；維吉尼亞州立大學舉辦10月1日的第二場總統辯論，猶他州大學(University of Utah)將負責10月9日的最終辯論。

美國總統大選 的辯論從1976年開始在全世界直播，為許多國家樹立榜樣，也讓世界各地人民直觀了解美國總統主要候選人和他們的理念；CPD聯合主席Frank Fahrenkopf和Antonia Hernandez表示，2024年四所學校的師生將為國內外觀眾帶來另一組歷史性的對話。

維吉尼亞州立大學校長阿布杜拉(Makola M. Abdullah)表示「這是本校最光榮且感激的時刻之一」，非常榮幸為全美非裔大學獲得此成就；副校長助理波頓(Eldon Burton)也稱，此事反映「維吉尼亞州立大學在高等教育中極具領導和模範作用」，該校始終致力於提升師生的卓越、包容和公民參與，「相信明年的總統辯論將進一步加強師生社區的凝聚力和社會責任感。」

維吉尼亞州立大學位於維州州府里奇蒙(Richmond)，創立於1882年，是美國傳統非裔學院和大學系統中歷史最悠久的學校之一，HBCU是指在1964年民權法案之前成立的美國大學，宗旨是確保非裔社區的學生能接受高質量教育，美國現有105所此類大學。