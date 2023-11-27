國醫堂淺談漸凍癥的中醫治療
法拉盛王子街39-07「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專，范樹國被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」。兩位醫生同時是著名的老、中醫主任醫師和中醫學教授；多次接受中國衛生部委托參加國際中醫針灸學術交流會議。范，許兩位教授從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗極為豐富。在美國創辦紐約法拉盛王子街「國醫堂」高級中醫診所。
范樹國中醫學教授介紹中醫治療漸凍癥時說：漸凍癥亦名肌萎縮性脊髓側索硬化癥。顧名思義，即身體好像是逐漸冰凍了的疾病（癥侯）。 漸凍癥，是指患者身體肌肉痙攣性的抽搐從而導致身體局部肌肉僵硬性的病癥。稱為硬化癥（簡稱ALS）。
它是一種神經退行性疾病，可以從脊神經一直退化到大腦神經。患病者會面臨肌肉逐漸萎縮和無力以至癱瘓，似乎身體被逐漸凍住一般。只是，它在整個病程中，患者會始終保持清醒的意識、良好的皮膚感覺能力 , 記憶力和人格特質而與其它類似疾病不同。
漸凍症主癥是：全身或者局部肌肉痿軟癱瘓或痙攣僵硬。
1、或不能行走或走路困難，喪失工作能力。
2、或容易跌倒，喪失部分生活能力。
3、或腿部、足部或腳踝無力；或手、腿無力；或四肢腹部肌肉抽搐。
4、或吞咽困難，進食少或無法進食。
5、或心慌心累，呼吸急促，咳喘吐痰。
6、或舌頭（尖）出現顫抖（動），語言不清。
漸凍癥被世界衛生組織列為世界疑難雜癥。西醫稱其為絕癥，無有效治療手段。
漸凍症的中醫辨證論治
漸凍癥在中醫屬於「萎癥」範疇。有以下中醫治療方法：
（一）中藥：中醫通過辨證論治，因人製宜地運用內補臟府，外通血脈的中藥製劑。
1、氣滯血瘀型：治以活血化瘀 通經活絡。
2、脾虛濕痰型：治以健脾去濕 理氣化痰。
3、陰虛肺痿型：治以滋陰潤肺 通經活絡。
4、肝腎精虧型：治以益腎填? 強筋壯骨。
在其它具體治法上，針對不同的癥狀分型，中醫還可以分為以下幾種治療方法：
（二）針刺：采用毫針補泄手法，達到調和臟腑，活血通絡的目的。
（三）推拿：通過直接對癱瘓肌肉進行穴位按摩刺激，輸通經脈，從而減緩肌肉萎縮的進程。
（四）其它：穴位貼敷、中藥熏洗、艾灸等治療方法，去達到恢複患者健康的身體。
紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所有五十餘年臨床經驗。有治療視神經脊髓炎、漸凍癥、多發性硬化癥三者相類似疾病的經驗，因為它們同屬於人體免疫功能障礙出現的腦脊髓神經方面疾病。
「國醫堂」曾經運用「范氏長壽散」為主方治愈一名雙目失明的「視神經脊髓炎患者」，創下經三個月精心治愈而恢複視力的奇跡。
「國醫堂」高級中醫診所精治以下方面的疾病：
一、經各種方法久治不愈的「疑難痼疾」。
二、屬於西醫免疫係統、內分泌係統、病毒性疾病。
三、其他醫療體係沒有有效藥物治療的疾病。
四、患者非常痛苦，現代儀器無法檢測出原因的疾病。
五、運用「國醫堂」傳承研發秘方《范氏長壽散》開展長壽調護治療各種疾病的方法，將人類壽命推向120歲以上。十餘年來已經取得了較為成功的經驗，收到了滿意的療效。
電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com
（大家欲了解詳情可上網站查詢）
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