國醫堂淺談漸凍癥的中醫治療

「國醫堂」善用中藥配合各種推拿針灸中醫手段專治疑難雜症。

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專，范樹國被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」。兩位醫生同時是著名的老、中醫主任醫師和中醫學 教授；多次接受中國衛生部委托參加國際中醫針灸學術交流會議。范，許兩位教授從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗極為豐富。在美國創辦紐約法拉盛王子街「國醫堂」高級中醫診所。

范樹國中醫學教授介紹中醫治療漸凍癥時說：漸凍癥亦名肌萎縮性脊髓側索硬化癥。顧名思義，即身體好像是逐漸冰凍了的疾病（癥侯）。 漸凍癥，是指患者身體肌肉 痙攣性的抽搐從而導致身體局部肌肉僵硬性的病癥。稱為硬化癥（簡稱ALS）。

它是一種神經退行性疾病，可以從脊神經一直退化到大腦神經。患病者會面臨肌肉逐漸萎縮和無力以至癱瘓，似乎身體被逐漸凍住一般。只是，它在整個病程中，患者會始終保持清醒的意識、良好的皮膚感覺能力 , 記憶力和人格特質而與其它類似疾病不同。

漸凍症主癥是：全身或者局部肌肉痿軟癱瘓或痙攣僵硬。

1、或不能行走或走路困難，喪失工作能力。

2、或容易跌倒，喪失部分生活能力。

3、或腿部、足部或腳踝無力；或手、腿無力；或四肢腹部肌肉抽搐。

4、或吞咽困難，進食少或無法進食。

5、或心慌心累，呼吸急促，咳喘吐痰。

6、或舌頭（尖）出現顫抖（動），語言不清。

漸凍癥被世界衛生組織列為世界疑難雜癥。西醫稱其為絕癥，無有效治療手段。

漸凍症的中醫辨證論治

漸凍癥在中醫屬於「萎癥」範疇。有以下中醫治療方法：

（一）中藥：中醫通過辨證論治，因人製宜地運用內補臟府，外通血脈的中藥製劑。

1、氣滯血瘀型：治以活血化瘀 通經活絡。

2、脾虛濕痰型：治以健脾去濕 理氣化痰。

3、陰虛肺痿型：治以滋陰潤肺 通經活絡。

4、肝腎精虧型：治以益腎填? 強筋壯骨。

在其它具體治法上，針對不同的癥狀分型，中醫還可以分為以下幾種治療方法：

（二）針刺：采用毫針補泄手法，達到調和臟腑，活血通絡的目的。

（三）推拿：通過直接對癱瘓肌肉進行穴位按摩刺激，輸通經脈，從而減緩肌肉萎縮的進程。

（四）其它：穴位貼敷、中藥熏洗、艾灸等治療方法，去達到恢複患者健康的身體。

紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所有五十餘年臨床經驗。有治療視神經脊髓炎、漸凍癥、多發性硬化癥三者相類似疾病的經驗，因為它們同屬於人體免疫功能障礙出現的腦脊髓神經方面疾病。

「國醫堂」曾經運用「范氏長壽散」為主方治愈一名雙目失明的「視神經脊髓炎患者」，創下經三個月精心治愈而恢複視力的奇跡。

「國醫堂」高級中醫診所精治以下方面的疾病：

一、經各種方法久治不愈的「疑難痼疾」。

二、屬於西醫免疫係統、內分泌係統、病毒性疾病。

三、其他醫療體係沒有有效藥物治療的疾病。

四、患者非常痛苦，現代儀器無法檢測 出原因的疾病。

五、運用「國醫堂」傳承研發秘方《范氏長壽散》開展長壽調護治療各種疾病的方法，將人類壽命推向120歲以上。十餘年來已經取得了較為成功的經驗，收到了滿意的療效。

電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com

（大家欲了解詳情可上網站查詢）