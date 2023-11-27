現代汽車IONIQ 5 N在洛杉磯國際車展隆重亮相

現代汽車於11月16日在洛杉磯 國際車展上向北美媒體展示了其全新2025年IONIQ 5 N電動跑車。IONIQ 5 N代表了N品牌的電氣化願景，為性能愛好者提供了滿足公路和賽道駕駛熱情的全新機會。IONIQ 5 N是現代汽車N品牌的首款電動車 款，未來也將推出其他電動化N車型。屢獲殊榮的現代E-GMP平台為其IONIQ 5 N高行能電動車提供了完美的基礎。IONIQ 5 N將於2024年三月在現代經銷商上市。

北美洲現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「現代N是現代汽車先進技術擴展的關鍵推動力。N品牌技術和賽車 運動的成功證明了現代汽車突破車輛性能極限的能力，而IONIQ 5 N代表了在電氣化性能水平上的大膽進步。我們相信現代汽車的現有客戶和新買家都會對我們全新IONIQ 5 N的卓越性能和科技印象深刻。」

IONIQ 5 N將標準IONIQ 5車型的電氣化全球模塊化平台(E-GMP)與N品牌的賽車技術相結合，使現代汽車能最大限度地發揮其性能能力，並確保滿足「彎道橫衝直撞」、「賽道能力」，和「日常跑車」三個N地性能支柱。

現代汽車公司副總裁兼N品牌和賽車運動負責人Till Wartenberg表示：「IONIQ 5 N的開發目的是利用現有的最新技術，將駕駛樂趣提升到一個全新水平。從IONIQ 5 N開始，N品牌的目標是提供代表性的樂趣駕駛體驗，無論是汽油、電動，還是氫動力。為了實現這個目標，我們密切關注N車迷的反饋，以便對我們的首款全電動N進行微調，以激發我們最挑剔的N粉絲的駕駛熱情。」

現代汽車首款N品牌高性能電動車IONIQ 5 N提升了電動性能、賽道能力，以及駕駛人參與度的基準; IONIQ 5藉由利用賽車技術提升了N性能的三大支柱—彎道橫衝直撞、賽道能力，以及日常跑車; IONIQ 5 N電動馬達使用兩級逆變器和新型84kWh電池，在啟用N Grin推進的情況下能產生令人驚嘆的641匹馬力(478kW); 最新N車型提供獨家性能上的功能：N電池預先處理、N賽車功能、N踏板、N再生煞車、N飄移優化器、N扭力分配、N起步控制，N Grin推進、N主動聲音+、N 電動換檔，以及追蹤充電狀態。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅 車，以及電動車陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十二萬四千輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢更多相關信息。