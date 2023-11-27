現代汽車IONIQ 5 N在洛杉磯國際車展隆重亮相
現代汽車於11月16日在洛杉磯國際車展上向北美媒體展示了其全新2025年IONIQ 5 N電動跑車。IONIQ 5 N代表了N品牌的電氣化願景，為性能愛好者提供了滿足公路和賽道駕駛熱情的全新機會。IONIQ 5 N是現代汽車N品牌的首款電動車款，未來也將推出其他電動化N車型。屢獲殊榮的現代E-GMP平台為其IONIQ 5 N高行能電動車提供了完美的基礎。IONIQ 5 N將於2024年三月在現代經銷商上市。
北美洲現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「現代N是現代汽車先進技術擴展的關鍵推動力。N品牌技術和賽車運動的成功證明了現代汽車突破車輛性能極限的能力，而IONIQ 5 N代表了在電氣化性能水平上的大膽進步。我們相信現代汽車的現有客戶和新買家都會對我們全新IONIQ 5 N的卓越性能和科技印象深刻。」
IONIQ 5 N將標準IONIQ 5車型的電氣化全球模塊化平台(E-GMP)與N品牌的賽車技術相結合，使現代汽車能最大限度地發揮其性能能力，並確保滿足「彎道橫衝直撞」、「賽道能力」，和「日常跑車」三個N地性能支柱。
現代汽車公司副總裁兼N品牌和賽車運動負責人Till Wartenberg表示：「IONIQ 5 N的開發目的是利用現有的最新技術，將駕駛樂趣提升到一個全新水平。從IONIQ 5 N開始，N品牌的目標是提供代表性的樂趣駕駛體驗，無論是汽油、電動，還是氫動力。為了實現這個目標，我們密切關注N車迷的反饋，以便對我們的首款全電動N進行微調，以激發我們最挑剔的N粉絲的駕駛熱情。」
現代汽車首款N品牌高性能電動車IONIQ 5 N提升了電動性能、賽道能力，以及駕駛人參與度的基準; IONIQ 5藉由利用賽車技術提升了N性能的三大支柱—彎道橫衝直撞、賽道能力，以及日常跑車; IONIQ 5 N電動馬達使用兩級逆變器和新型84kWh電池，在啟用N Grin推進的情況下能產生令人驚嘆的641匹馬力(478kW); 最新N車型提供獨家性能上的功能：N電池預先處理、N賽車功能、N踏板、N再生煞車、N飄移優化器、N扭力分配、N起步控制，N Grin推進、N主動聲音+、N 電動換檔，以及追蹤充電狀態。
北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十二萬四千輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。
上一則
FB留言