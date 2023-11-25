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憂經濟情勢 馬州、維州「小商家周末」搶商機

記者張筠／馬州報導
馬州「Main Street Community Program」今年迎來第25周年。（馬州政府提供）
馬州「Main Street Community Program」今年迎來第25周年。（馬州政府提供）

近兩年通貨膨脹對民眾和小商家的影響非常顯著，消費者期待感恩節打折季來臨，商家業主們同樣把握商機，不過儘管各州政府推出「小商家周末」活動，試圖延長消費旺季，不少業者仍坦承他們對未來經濟情勢備感憂愁。

全國獨立企業聯合會(National Federation of Independent Business)馬州主任歐哈倫爾(Mike O’Halloran)表示，感恩節大促是每年民眾消費熱情最高漲的時刻，雖然近幾年絕大多數商家都會提前啟動並延長優惠時段，網絡和實體店面的折扣力度也很大，「但我們不得不承認，由於通貨膨脹嚴重，今年民眾能自由支配的資金明顯減少，對商家生意有不小衝擊。」

馬州和維州部分郡市順應感恩節消費旺季，舉辦「小商家周末」，鼓勵民眾出門購物、用餐，活絡當地經濟，不過歐哈倫爾說，「許多業主對未來六個月的經濟情勢並不樂觀」。

馬州Frederick郡的「小商家周末」持續到27日。（馬州政府提供）
馬州Frederick郡的「小商家周末」持續到27日。（馬州政府提供）

根據全國獨立企業聯合會10月的調查報告，1382位受訪的馬州小商家業主中，22%人稱通貨膨脹已成為他們最主要的顧慮，其次是人力不足，店內各類職缺遲遲無人填補，「多數業者感到，市場上的人力資源非常緊俏。」

歐哈倫爾表示，除了商家業主在為招聘合格員工而憂愁，網路安全、醫療保健等領域也面臨人力不足的問題，各地政府仍在思考如何在年底繼續擴充各領域的勞動力。

報告顯示，馬州仍有17%小商家業主抱有較積極的態度，他們計畫明年增聘員工，還有24%人在規畫資本支出，打算購入經營店面的必需品和設備，或翻新店面等，因此非常期待感恩節「黑色星期五」(Black Friday)之後的「小商家周末」。

馬州政府促進商業發展的「Main Street Community Program」今年迎來第25周年，今年專在感恩節假期推出全州範圍的「小商家周末」，共33個城鎮的主要商業街(Main Streets)舉行盛大市集，餐廳和商家延長感恩節優惠，並帶來各種歷史、藝術、文化展。各城市活動詳情可登錄：https://shorturl.at/jlGQ9。

馬州 通貨膨脹 黑色星期五

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