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華府雷根機場 查獲槍枝數創新高

記者張筠／華盛頓報導
感恩節華府機場迎來大量人潮，不過機場繳獲槍枝數量也創新高。（記者張筠／攝影）
感恩節華府機場迎來大量人潮，不過機場繳獲槍枝數量也創新高。（記者張筠／攝影）

感恩節假期華府機場迎來旅客潮流，不過警方在雷根國家機場(DCA)繳獲的武器日前也創歷史新高，一名馬州女子帶了裝有子彈的手槍，在安檢口被警方攔下，聯邦執法官員繳獲一把9mm手槍和六發彈藥。

這是美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration，簡稱TSA)今年在雷根國家機場安檢處繳獲的第33把槍，創下一年內該機場查獲槍枝數量的最高紀錄，該女子面臨武器指控。

TSA機場安全副主任布施(John Busch)表示，負責任的槍枝擁有者都應該知道，槍枝不得進入機場安檢口，更不可以上飛機，「在安檢處被查到帶槍的民眾都要接受懲處，沒有任何藉口」，就算旅客持有「隱藏持槍證」(concealed weapons permit)，登機也不可帶槍。

TSA官員在感恩節假期平均每日在機場檢查逾7000名旅客及其隨身行李，若民眾旅行需要帶槍，必須放在托運行李內，並要裝入TSA核准、安全、上鎖的盒子，旅客也須向航空公司申報，子彈要另放，不可裝入槍枝，若違法在手提隨身行李中裝槍，民眾會面臨最高1萬5000元的民事罰款，也可能因此被逮捕。

雷根國家機場的情況也反映全美趨勢，TSA官員表示，今年全國機場已繳獲逾6000把槍，無論是有意或無意，愈來愈多民眾因攜槍被安檢官員攔下，照此速度發展，今年全國機場繳獲的槍枝數量也可能破紀錄。

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