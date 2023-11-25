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馬州喬郡議會 否決嚴管大麻藥房地點

記者張筠／馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)立法者此前推動一項收緊大麻藥房規定的提案，主張把大麻藥房限制在工業區和商業區，以減少對少兒和低收入社區民眾的影響，但日前該提案遭郡議會否決，反對者表示限制藥房的地域分布會導致資源分配不公平，也存在歧視的可能性。

該提案需郡議會的六票才可通過，但只有五位郡議員支持，另有一人反對，兩人棄權，參加公聽會的多數民眾都支持收緊大麻藥房的規定，馬州居民巴爾提摩(Julia Baltimore)說，大麻會損害青少年的健康，將大麻藥房限制在一定區域，才能更好的保護下一代的身心健全。

另一位居民海佳茲(Adbullah Hijazi)說，大麻藥房往往集中在人口密集、收入水平較低的社區，而這些社區已有大量酒類商店和菸草店，若增加大麻藥房，恐怕更不利於民眾的健康，也可能連帶導致犯罪增長，因此支持將大麻藥房限制在經濟較發達、基礎設施較完善的商業區。

郡議員歐蕾達(Krystal Oriadha)說，收入水平較低的社區，尤其是非裔和西語裔集中的地段，菸酒商店、快餐店數量多，甚至呈現飽和的狀態，若沒有立法管理，恐怕這類對健康有一定損害的店面會更集中，「我們在考慮行業發展的過程中，應更優先重視社區民眾的基本健康權益。」

不過郡議員凱福爾(Tony Caffrey)反對此提案，稱馬州近幾年持續推動大麻銷售合法，首要任務是整頓非法市場，讓消費者們都能獲得安全的大麻產品，而限制大麻藥房的位置與此宗旨背道而馳。

此提案的支持者依然希望推動立法，他們計畫爭取更多郡議員的認同，明年再對此提案投票。

大麻 馬州 低收入

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