大華府社區健康服務中心 徵義工

大華府 社區健康服務中心現誠徵義工，部分崗位有轉為按工作時數付酬的兼職或轉為全職的可能。

─電話接聽員：

要求大專以上文化程度，可熟練以中英文工作，中文普通話流利，會廣東話更好，熱愛公益，有健康服務背景為佳。電話接聽員工作內容為培訓後，接聽轉到個人手機上的中文熱線電話，及回覆中文短信。此崗位有得到社區健康工作者免費培訓機會，並有可能轉為兼職或全職。此崗位適合目前賦閒或半職工作，並有興趣從事健康服務業的民眾。

─各類編輯：

海報編輯：要求有圖形設計和海報創作編輯能力，具有中英文雙語文字編輯能力。

網站編輯：要求有網站頁面編輯技能和經驗，具有中英文雙語文字編輯能力，歡迎高中生及以上學生報名。

新聞撰稿及編輯：要求具有較強中文撰寫及編輯能力。

醫學 科普撰稿及編輯：要求有醫學或健康類專業教育 背景，有較強中文撰稿能力。

以上崗位皆有可能轉為兼職。

該中心目前有多個社區服務項目需要義工支持，包括健康服務日及健康體檢、老年健康教育及社交支持活動班、老年常見病專題互助組活動、心理健康家長指導班等，這些義工工作包括現場及線上，歡迎大華府地區18歲以上民眾報名。報名登記：https://shorturl.at/ekDJP。諮詢可短信至(240)885-6138。