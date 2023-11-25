我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

大華府社區健康服務中心 徵義工

華盛頓訊

華府社區健康服務中心現誠徵義工，部分崗位有轉為按工作時數付酬的兼職或轉為全職的可能。

─電話接聽員：

要求大專以上文化程度，可熟練以中英文工作，中文普通話流利，會廣東話更好，熱愛公益，有健康服務背景為佳。電話接聽員工作內容為培訓後，接聽轉到個人手機上的中文熱線電話，及回覆中文短信。此崗位有得到社區健康工作者免費培訓機會，並有可能轉為兼職或全職。此崗位適合目前賦閒或半職工作，並有興趣從事健康服務業的民眾。

─各類編輯：

海報編輯：要求有圖形設計和海報創作編輯能力，具有中英文雙語文字編輯能力。

網站編輯：要求有網站頁面編輯技能和經驗，具有中英文雙語文字編輯能力，歡迎高中生及以上學生報名。

新聞撰稿及編輯：要求具有較強中文撰寫及編輯能力。

醫學科普撰稿及編輯：要求有醫學或健康類專業教育背景，有較強中文撰稿能力。

以上崗位皆有可能轉為兼職。

該中心目前有多個社區服務項目需要義工支持，包括健康服務日及健康體檢、老年健康教育及社交支持活動班、老年常見病專題互助組活動、心理健康家長指導班等，這些義工工作包括現場及線上，歡迎大華府地區18歲以上民眾報名。報名登記：https://shorturl.at/ekDJP。諮詢可短信至(240)885-6138。

醫學 教育 華府

上一則

華美銀行收入和淨利息收入雙創同期新高　2023年第三季度財報淨利潤達2.88億元 稀釋每股收益2.02元

下一則

芝城西北大學附近餐館 爆發諾羅病毒感染

延伸閱讀

強化節日商業區治安 艾市警察徒步巡邏

強化節日商業區治安 艾市警察徒步巡邏
「不解為何選黃金地點」貝瑞吉擬建遊民所引華人反彈

「不解為何選黃金地點」貝瑞吉擬建遊民所引華人反彈
感恩節敬老 亞總會分送500隻烤雞

感恩節敬老 亞總會分送500隻烤雞
安老自助處 感恩節招待3600多份火雞餐

安老自助處 感恩節招待3600多份火雞餐

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

2023-11-21 15:21
市府準備在布來頓公園搭建帳篷營的計畫，受到當地居民強烈反對。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營預定地確認重金屬污染 市府擬清除後續建

2023-11-22 17:21
伊州政策學會民調顯示，高達63％的選民反對市長強森推動的搭建收容移民帳篷營。(伊州政策學會官網)

治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％

2023-11-17 10:56
費城藝術博物館是當地著名地標，許多國際遊客特地到此一遊，親自體驗電影「洛基」中，席維斯史特龍跑步登上博物館前階梯的一幕。(美聯社)

明年全球十大必訪城市 費城名列上榜

2023-11-18 01:15
杜克花園黑莖竹開花，通常每120年才會出現一次。(杜克花園臉書)

120年一見 杜克花園黑莖竹開花

2023-11-22 01:00

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨