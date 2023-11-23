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小商家周末、燈展…感恩節大華府活動多

記者張筠／華盛頓報導
喬治王子郡冬季燈展24日登場，54呎高的音樂聖誕樹是展覽的一大亮點。（喬治王子郡政府提供）
喬治王子郡冬季燈展24日登場，54呎高的音樂聖誕樹是展覽的一大亮點。（喬治王子郡政府提供）

華府各郡市在感恩節小長假紛紛推出特色活動，維州亞歷山卓市(Alexandria)老城區(Old Town)25日將迎來「小商家周末」，馬州喬治王子郡(Prince George's County)24日將舉行第37屆冬季燈展，華府國家動物園的年度文化節「ZooLights」也將從24日啟動，持續至12月30日。

維州亞歷山卓市老城區順應感恩節消費季，推出「小商家周末」，支持業者並提升社區凝聚...
維州亞歷山卓市老城區順應感恩節消費季，推出「小商家周末」，支持業者並提升社區凝聚力。（記者張筠／攝影）

亞歷山卓市旅遊行業組織「Visit Alexandria」發言人朵澤爾(Rebecca Doser)說，今年有逾50間商家參與「小商家周末」，除了奉上年度最大的折扣，還有不少業者送上免費禮品；多數商家24日也將提早營業，從清晨6時開始給消費者提供「早鳥優惠」(early birds discounts)。

亞歷山卓市官員稱，在年底推出「小商家周末」，除了順應感恩節假期的消費季潮流，鼓勵民眾在老城區消費、用餐，更旨在幫助地方業者在年底衝刺業績，促進城市經濟發展，並提升社區凝聚力。

喬治王子郡的冬季燈展24日晚在Upper Marlboro的Watkins Regional公園登場，郡府公園及休閒娛樂局發言人沃爾頓(Angel Waldron)說，今年燈展有250萬盞LED彩燈，燈展最大的亮點是高54呎的LED燈音樂聖誕樹。

該燈展的特色在於可駕車參觀，大約三哩的展覽路線被色彩斑斕的燈光填滿，全程耗時約15至30分鐘，燈展將持續至2024年1月1月；除了節日燈展，該公園感恩節至聖誕節期間還有乾草車遊覽(hayride)、騎馬體驗等活動，適合親子參加。

北維州也有不少公園推出冬日文化節，包括Centerville的Bull Run Regional公園文化節、Vienna的Meadowlark植物園將舉行「Winter Walk of Lights」展覽，兩項活動都持續至明年1月7日。

維州 華府 植物園

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