聯邦法官 推翻馬州嚴控槍枝法

聯邦上訴法院法官日前推翻了馬州 一項旨在收緊槍枝管理的法律，相當於允許滿足購買槍枝條件的民眾，可在獲得槍枝許可證前就購買槍枝，不用經歷多餘的等待；馬州州長摩爾(Wes Moore)對此非常失望。

馬州當前法律規定，民眾若要購買手槍，除了要滿足購買槍枝的所有條件外，還必須先獲得手槍許可證，該手槍許可證要求民眾通過手槍安全的課程，完成背景調查後，還要等待最多30天才可購買手槍。

但維州 第四巡迴上訴法院(Circuit Court of Appeals)的三位法官，21日以2：1的結果，推翻馬州的該法律，表示馬州不能對手槍制定比其他武器更嚴格的規定，法官也引用最高法院去年的判例，稱馬州針對手槍的額外限制，給第二修正案(Second Amendment)給予民眾的權利帶來不必要的負擔。

去年最高法院推翻紐約州 對公共場合攜帶槍枝限制，紐約州此前要求槍枝擁有者必須提出「正當理由」(good cause)或有自衛的特殊需求，才可攜帶武器到公共場所，不過最高法院2022年6月以6：3的裁決，宣布此規定違憲，最高法院法官表示，為了證明對擁有槍枝的任何限制合理，政府必須表明其「符合國家槍枝管制的歷史傳統」，各州歷史允許公民攜帶武器。

聯邦上訴法官理查德森(Julius Richardson)在意見書中表示，(馬州的)該法律限制了守法公民擁有手槍的權利，「儘管該法律沒有永久禁止民眾擁有槍枝，但在一定程度上剝奪了民眾擁槍的能力，無論民眾做什麼，在申請獲批准前，他們都無法擁有槍枝。」

聯邦上訴法官21日的裁決是馬州近幾個月內，面臨第二次與槍枝法案有關的挑戰，今年9月一名聯邦法官裁定，馬州對民眾在何種場合可攜帶槍枝的限制，屬於違憲，當時的裁決也是基於去年最高法院的裁定。

唯一持反對意見的聯邦上訴法官金楠(Barbara Keenan)在意見書中表示，最高法院去年針對紐約州槍枝法案的裁定，不應直接套用在馬州的案例上，上訴法院應將此案發回下級地方法院，由下級法院法官判定，最高法院的裁決標準是否適用於馬州如今對手槍的規定。

馬州州長摩爾對此判決「感到失望」，「該法律並非要剝奪民眾的擁槍權利，而是要確保每位馬州居民，都無需時刻因危險武器而感到恐懼。」

馬州政府是否會針對此裁決提出上訴，目前尚不明確，馬州檢察長辦公室表示，權衡各界意見後才會做決定；該案2016年提出，受到包括全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)等擁槍維權組織的支持，NRA稱上訴法院的裁決是「巨大勝利」。