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感恩節買玩具 樂高、芭比、風火輪最暢銷

記者張筠／華盛頓報導
根據全國零售聯盟的數據，56%民眾今年計畫在感恩節打折季購入喜歡的衣服鞋子。（記者張筠 ／攝影）
根據全國零售聯盟的數據，56%民眾今年計畫在感恩節打折季購入喜歡的衣服鞋子。（記者張筠 ／攝影）

感恩節除了闔家團聚，送禮慶祝也是不可少的一個環節，根據全國零售聯盟(National Retail Federation)的報告，今年全國74%人將在感恩節五天小長假中購物消費，不少人計畫趁機給孩子們添置玩具，其中樂高(Legos)、芭比玩偶(Barbie)、風火輪(Hot Wheels)是排名前三的禮物。

數據顯示，多數民眾在感恩節會購買喜歡的衣物，56%人表示關注各大品牌的折扣已久，專門等待在感恩節打折季購入喜歡的衣服、鞋子；另有44%人表示會趁機買入禮品卡，方便送人，也可留著日後自己使用，37%人稱今年重點會為孩子們添置新玩具。

今年「芭比」及「風火輪」因電影、動畫成為熱門話題，不僅成年人討論度高，適合孩子們的周邊玩具也顯著增加；而樂高向來是適合大小朋友的益智玩具，且男孩女孩均適合，成為家長們互相送禮時最受歡迎的首選玩具。

至於消費者如何決定感恩節的購物列表，44%的受訪者表會在網路上搜索，看各大網站的推薦，35%人會諮詢親友，32%人更喜歡直接到實體店逛，還有部分民眾(26%)會寫「願望清單」，除了平日記錄自己想要的物品之外，也會與朋友互相分享，讓節假日交換禮物更省心省力。

芭比

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