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大華府地鐵銀線延伸 帶動人口增長

記者張筠／華盛頓報導
大華府銀線延伸工程本月迎來一周年，附近社區發展潛力大，機會多，且人口增長率高。（北維州交通運輸局提供）
大華府銀線延伸工程本月迎來一周年，附近社區發展潛力大，機會多，且人口增長率高。（北維州交通運輸局提供）

今年11月標誌著大華府地鐵銀線(Silver Line)連通杜勒斯國際機場(IAD)的一周年，在華府首都捷運局慶祝周年的同時，商業房地產公司也發布數據，表示銀線延伸的六個車站，不僅帶動附近社區的經濟發展，提升大眾交通使用率，更吸引民眾遷入杜勒斯等附近社區，新增地鐵站附近社區的人口增速比大華府其他郡市更快，未來也將繼續迎來大公司入駐。

去年11月感恩節前地鐵銀線正式完成擴建，除了杜勒斯國際機場站，沿途還增加了Reston Town Center、Herndon、Innovation Center、Loudoun Gateway和Ashburn五個車站，此工程旨在連通勞登郡、費郡和IAD機場，疏通兩地交通，也更便於旅客進出大華府，同時促進附近社區的住宅、商用房產開發，吸引更多餐飲業者遷入。

Reston Town Center站是銀線擴建工程中建設最完善的車站，該購物中心1990年開發，30多年來已有50多家零售商和35家餐廳，吸引大量民眾，近幾年又有幾家大公司入駐，包括大眾汽車(Volkswagen)北美總部、CACI新總部、房利美(Fannie Mae)的新大樓等。

商業房地產公司JLL中大西洋研究部資深主任哈內特(Michael Hartnett)表示，除了Reston Town Center之外，其他新建車站的附近社區都還未完全開發，未來幾年還將有許多激動人心的項目要推進，這六個新車站附近還有至少2000萬平方呎的擬開發項目。

交通擴建工程也會吸引大量人口遷入，並創造工作機會，JLL的報告顯示，這六個車站附近0.5哩的範圍內有逾1萬居民，近2萬2000名工作者，若將範圍擴大到1哩，則有超過4萬2000居民，以及超過6萬7000名工作者，這些職業人員每日通勤，也會刺激當地經濟，提升大眾交通工具的使用率。

這六個新增地鐵站附近的人口增長率比大華府其他地方高，車站附近0.5哩的人口，預計會在未來五年內增長11%，這比大華府整體(1%)高出許多。

華府 地鐵站 房地產

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