馬州教育藍圖 擴充早教、教師加薪

「馬州未來教育藍圖」將重點擴充早教資源，完善高中課程，幫助學生們更早預備好升上大學或進入職場。（取自蒙郡公校官方臉書）

馬州教育 官員2021年通過「馬州未來教育藍圖」(Blueprint for Maryland's Future)的教育改革法案，州府官員日前公布具體的執行方向，包括擴充早教資源、改革高中課程等，幫助學生們更早準備好升上大學或進入職場，不過也有教育從業者提出，若不先解決全州性教師短缺的問題，該「教育藍圖」無法順利推進。

州府教育官員日前舉行「教育領袖大會」(School Leaders Conference)，幫助馬州各郡市公校 更好的適應和執行「教育藍圖」，該計畫最初在2016年提出，旨在完善馬州教育體系，但2019年州府數據顯示，五年內有一半的教師離開教育崗位，教學效果並不樂觀，僅有四成的幼稚園孩童能順利升學，預備好上小學。

此外，在數學和英文科目達標、預備好升上大學或進入社會的高中生，僅占所有學生的三分之一。

馬州教育政策官員海斯(Rachel Hise)表示，以上數據代表的還只是疫情前的狀況，如今情況更糟；為了加強教育，馬州州議會2021年通過「教育藍圖」，決定在未來十年內斥38億元重點推動五大方面的建設。

根據「教育藍圖」，這五大方面包括擴展學前班至四歲兒童的公校和私校資源，拓展早教(Early Childhood Education)領域，第二是提升教師和教育領袖的多元性，並提升教師薪資，第三是大學和職業準備，重點更新高中課程，增加更多技術訓練和實習機會，第四項是擴充對各地學校的資助，提升教育資源分配的公平性，第五方面是完善教育領域的監督和管理，成立督察委員會。

海斯是督察委員會的執行主任，她表示此藍圖最大的宗旨為幫助孩子們進入幼稚園後有良好的學習，預備他們接受各方面培訓，最終高中畢業後能順利進入職場；目前馬州公校系統缺乏能夠給四歲以上孩子，提供全天學前教育的師資和能力，因此「教育藍圖」的一大重點，即為資助各公校和私校，拓展早教資源。

除了增加早教資源，「教育藍圖」也計畫改革高中系統，讓學生們的英文和數學水平儘快提升，「我們希望所有孩子在十年級就已預備好進入大學或走進職場，因此高中課程將更注重幫助學生規畫未來，發現自身長處及愛好。」

馬州中學校長協會執行主任考夫曼(Addie Kaufman)說，「教育藍圖」是一份指導方案，具體執行的責任仍平均落到各地公校官員，但馬州安奧爾良郡(Anne Arundel County)的Monarch Global Academy校長阿貝爾(Emily Abell)說，目前該校因教職短缺面臨很多困難，「若州府提出的新藍圖，不能幫助我們解決眼下最急迫的問題，此計畫實際上對我們毫無意義。」

其他的學校官員也表示，更希望州府能首先協助他們解決當前首要問題，包括提升教師薪資，讓教育從業者在通貨膨脹嚴重的情況下，仍能維持基本生活，喬治王子郡Fort Foote小學校長丹尼爾(Ryan Daniel)說，很多教師在放學後還有另一份工作，「學校薪資不夠供應他們的生活。」

「教育藍圖」計畫在2026年以前，將全州教師的最低年薪提升至6萬元，若教師有國家認證(National Board Certification)，則每年可獲得另外1萬7000元薪資。