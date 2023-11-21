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感恩節 大華府估逾125萬人駕車出遊

記者張筠／華盛頓報導
今年感恩節假期，大華府預計逾125萬人將駕車出行。（記者張筠／攝影）
今年感恩節假期，大華府預計逾125萬人將駕車出行。（記者張筠／攝影）

美國汽車協會(AAA)日前公布數據，預計今年感恩節假期，大華府出行的人數會逼近23年來的紀錄，逾125萬人駕車旅遊，人數可能衝上2000年以來的第二高，此外全國範圍內，今年預計迎來2005年後，最多人搭機旅遊的感恩節。

數據顯示，大華府今年感恩節假期預計有超過130萬人出門旅遊，比去年增長逾2個百分點，其中絕大部分人選擇出遠門，90%將駕車到離家50哩外的目的地遊玩；近20多年來，大華府感恩節外出旅遊人數最多的是2005年，當時有超過140萬人旅遊，若單看駕車出行人數，2019年大華府有126萬人自駕外出過感恩節，是近十幾年來的高峰。

往年油價過高會讓部分民眾打消旅行念頭，但今年油價較低，美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)大華府地區發言人阿里(Ragina Ali)表示，今年全美汽油每加侖平均比去年同期低30分，截至19日華府平均每加侖3.49元，比前一周降了5分，而比去年低了26分，「在大華府以外的區域，平均油價更低，基本只需3.31元。」

大量民眾出行也意味著交通問題，由於疫情後感恩節通勤時間跨度拉長，許多民眾提前一周就上路，一定程度上緩解交通堵塞，美國汽車協會預計，今年最不適合出行的時段為感恩節前一天(22日)下午2時至晚上6時，而返程最壅堵的時間段為26日下午3時至5時；巴爾的摩-華盛頓高速北向道路(Baltimore/Washington Parkway)預計將是當地最壅塞的路段之一。

搭機旅行的人數在疫情後也有明顯回升，美國汽車協會預計今年大華府有近9萬人會乘機旅遊，比去年增長8%，不過仍比2019年的高峰期少11%；全國範圍內，今年預計有470萬人乘機出行，堪稱2005年後最繁忙的一年，多數航班都將客滿。

華府 油價 疫情

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