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馬州喬郡2小學生 上學途中遭撞死

記者張筠／馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)兩名兒童20日在上學路上被車撞死，該案仍在調查中，死者及肇事者身分尚未公布，行人安全和學校附近的道路限速，再度成為公眾焦點。

同日維州費郡(Fairfax County)發生一起涉及青少年的嚴重車禍，六名青少年受重傷，面臨生命危險，駕車的17歲少年因涉嫌醉酒駕車(DUI)且嚴重超速被捕。

馬州警方表示，兩名Riverdale小學生20日上午8時左右，在Riverdale路和Taylor路交口被車撞到，隨後送醫不治，肇事司機與該學校有一定關係。

Riverdale小學當天提早放學，許多家長提前接孩子回家，校方表示在未來一段時間將盡力給師生和家長們提供心理輔導等協助。

維州費郡的嚴重車禍發生在20日上午6時左右，警方表示，一名17歲少年疑似醉酒駕車，開著一輛Lincoln休旅車，在Pioneer路和Shreve路附近高速行駛，後來因失控撞到樹上，旋轉甩出道路。

費郡警官科里(James Curry)表示，由於車上的另外六人沒有繫安全帶，其中五人在車禍中被甩出車外，另一人被卡在車裡，這六名年輕人年齡在14至17歲不等，都有生命危險，駕車的青少年已被捕。

警方表示，年底節假日多，但違法行為也會明顯增長，尤其很多人不注重道路安全，得意忘形，最終卻樂極生悲，不僅危害自身安全也危及他人性命，執法官員已在調查此案過程，包括這些青少年是否涉嫌其他不法行為。

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