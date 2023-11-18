大華府感恩聖誕市集 繽紛登場
感恩節和歲末節假日臨近，大華府的節日市集陸續開幕，其中有許多適合親子的趣味遊戲，還有當地藝術家們的精美作品，各色小吃也必不可少。
第19屆「華府市中心假日市集」(Downtown Holiday Market)已經啟動，本地小商家和創業者將帶來充滿節日氣氛的手工藝品、攝影作品、精美首飾等，每天中午12時開放至晚上8時，除了特色商販，現場還有音樂表演，該市集持續到12月23日。地址：8街和F街中間。
一年一度的「聖誕魔法市集」(Enchant)將於24日在華府國民隊球場(Nationals Park)登場，每周四至周日傍晚5時30分持續至8時30分，該市集包括各種燈光迷宮、溜冰場、還有可與民眾合照的聖誕老人，小吃和藝術品攤販也琳瑯滿目，現場也有樂隊演出，該活動持續至12月31日，是非常適合合家度過感恩節、聖誕節以及邁入新年的活動。詳情和購票可登錄：https://shorturl.at/mzB58。
馬州巴爾的摩內港(Inner Harbor)的「聖誕文化村」(Christmas Village)18日開幕，正宗德國風格的聖誕市集能讓民眾好好享受聖誕節，裡面有金字塔型的巨大聖誕樹，高30呎，有3000多盞燈裝飾，此外還有德國傳統小吃和各類啤酒，活動每天中午12時開放至晚上8時，延續至12月24日。地點：501 Light St, Baltimore, Maryland。
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