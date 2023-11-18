資源不均 華府12%居民住無定所

華府 智庫「都會研究所」(Urban Institute)日前公布一份報告指出，逾8萬2000位市民中，有12%人並無穩定住所，或是沒有可負擔住房，或是居住空間過於狹小，或是能用於維持日常生活的資源非常有限，還有不少民眾常被房東趕來趕去，而須頻繁搬遷等。

都會研究所試圖通過此研究推動華府解決住房問題，除了減少遊民 ，也要進一步提升民眾的居住品質，改善低收入社區的環境；聯邦政府將「遊民」(homelessness)定義為露宿街頭或住在緊急收容所的人，但不包括暫住在親友家、倚靠住房補助項目等的民眾。

為了深入了解華府民眾的居住狀況，都會研究所從租金／房貸情況、搬家頻次、住房條件等12項指標衡量華府市民的居住水平，若受訪者有五項以上不合格，則為住房不穩定，收到驅逐令(eviction notice)的民眾也被視為無穩定住房者，分析發現逾12%的華府市民處於「住房不穩定(housing insecurity)」的窘境。

其中最突出、常見的住房問題為負擔不起房租或還不起房貸(unaffordability)，其次是沒有足夠的起居空間，或被迫搬遷。

該報告顯示，住房資源分配在族裔之間的差別非常明顯，不享有穩定住房資源的多數人為非裔 和西語裔民眾，非裔和西語裔民眾在華府總人口中分別占比41%和7%，但卻分別有68%和14%人的基本住房不受保障，相比之下，白人占華府總人口的40%，僅有9%人會為住房擔憂。

受住房不穩定影響最大的群體為兒童和青少年，全市未滿18歲者中，近四分之一面臨住房問題；此外研究人員羅莉迪亞(Lydia Lo)表示，各族裔都有部分群體面臨住房問題，但非裔和西語裔受影響的程度最大，自稱無穩定住所的白人可能是借宿朋友家以減省房租，但無固定住處的非裔民眾常是帶著孩子擠在狹小空間，很多住房還有蟲害、漏水等問題，居住條件非常糟糕。