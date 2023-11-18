角逐維州州長 史班柏公開政見

史班柏將在2025年競選維州州長，重點主張包括增聘教師、提升校園安全、抑制通貨膨脹等。（取自史班柏官網）

維州 民主黨聯邦眾議員史班柏(Abigail Spanberger)本周宣布2025年將競選維州州長，日前她在媒體訪問中闡述競選主張，包括提升校園安全，增加教師人才，她也計畫抑制通貨膨脹 ，將她聯邦議員的經驗應用於推動維州經濟發展，不過維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)對此表示，維州不須由民主黨人領導。

史班柏從2019年擔任維州第七國會選區的聯邦眾議員，如今是她第三屆任期，她所在選區是北維州的關鍵搖擺席位，在她上任前，該席位被共和黨人控制了近50年，該席位2024年將改選，不過史班柏13日宣布她不會競選連任，而要轉戰維州州長的職位。

她表示，維州民眾需要為下一代創造更多機會，校園安全是家長們最看重的問題之一，「身為一名家長，我非常理解許多家長和教師如今面臨的挑戰，包括教育 系統的問題、教職和校車司機短缺、教育內容的不包容甚至歧視問題等，這些都深深影響我們和下一代的日常生活。」

史班柏說，維州民眾不僅要面對現實的經濟挑戰，在通貨膨脹嚴重的情況下想方設法的生活，同時還要為下一代的教育擔憂；針對教育問題，她計畫推動立法，以創新方式促進培養教育人才，並留住現有師資，提升教學質量，幫助學生補上疫情時期落下的進度和水平。

針對通貨膨脹和人民日常生活，史班柏表示自己身為國會眾議員的經驗將有利於維州經濟發展，「我在眾院的多數工作就為應對通貨膨脹給民眾帶來的影響，包括購房政策、可負擔住房資源等」，維州不少民眾仍為日常飲食憂愁，藥物定價、超商資源分配等都會影響人民生活水平。

史班柏宣布2025年競選維州州長計畫前，民主黨人剛拿下維州參、眾兩會，而她宣布該消息後不久，維州共和黨檢察長邁爾斯就在社交平台X上，表達對史班柏作為聯邦眾議員的不滿，並稱維州「最不需要的就是另一名極左的、100%支持拜登總統的華府政客，這只會讓放寬維州對暴力犯罪的懲處和打擊，還會帶來更巨額的非必要開支，導致通貨膨脹更嚴重。」

邁爾斯說，維州好不容易在過去兩年重建保守的領導團隊，將基本常識帶回到民眾中，讓家庭更負擔得起日常生活，將基本的教學標準拉回正軌，也把執法部門建設得更穩固，從而打造更安全和睦的社區環境。

43歲的史班柏有豐富的公共服務經驗，此前曾在美國郵政檢察局(U.S. Postal Inspection Service)擔任特工，調查洗錢和毒品案件，後來到中央情報局(CIA)工作，打擊恐怖主義，她也曾在私營部門任職，推動美國高等院校的學生多元性，並為美國市場擴增勞動力，提高畢業率。