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Uber攜手華府出租車 擴大車隊

記者張筠／華盛頓報導
Uber日前宣布與華府出租車合作的計畫，未來華府出租車司機可收到Uber乘客的訂單，提供接駁服務。（記者張筠／攝影）
Uber日前宣布與華府出租車合作的計畫，未來華府出租車司機可收到Uber乘客的訂單，提供接駁服務。（記者張筠／攝影）

網約車公司優步(Uber)日前宣布一項與華府租車建立合作夥伴關係的計畫，將讓華府出租車司機可收到Uber的行程推薦，凡加入此項目的華府出租車司機可收到Uber乘客們的搭乘訂單，乘客透過Uber平台上支付車費，該App也會提供搭乘者接駁司機和車輛的信息。

此項目意味著未來華府的Uber乘客們可能會叫到正在附近的華府出租車，Uber App上會標註接駁車輛是否為華府出租車，若乘客不願乘坐出租車，可在平台上拒絕該司機/車輛，重新與其他非出租車配對；不論是誰接單，乘客只要與司機配對成功，旅程完成後，可像往常一樣在Uber App直接支付費用。

該項目除了增加Uber平台上的服務司機，也讓出租車更容易接觸到乘客，整合華府的出租車及網約車資源，讓民眾通勤更便利，乘客也可在Uber平台上直接約出租車，這類型的旅程仍將由出租車的碼表計算車費。

Uber今年稍早時也在加州舊金山和洛杉磯試行相似項目，根據舊金山交通運輸局(San Francisco Municipal Transportation Agency)的數據，加入Uber合作計畫的出租車司機，平均比沒有加入的司機多賺23.8%。

Uber美國和加拿大移動業務總經理爾維盈(Camiel Irving)表示該公司很榮幸能與各大城市的出租車機構合作，統整交通資源，避免網約車和出租車的不良競爭，也給司機和乘客們提供更多機會。

租車 華府 網約車

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