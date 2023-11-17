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要求加薩停火華府示威 1被捕6警傷

記者張筠／華盛頓報導

一群示威者15日聚集在華府民主黨全國委員會(Democratic National Committee)總部外面，要求加薩(Gaza)停火，但該示威活動後來演變成暴力問題，警方介入後，一人因涉嫌襲警被逮捕，六名警員受傷。

該集會由「If Not Now」、「為猶太和平發聲」(Jewish Voice for Peace Action)等組織主辦，他們10月也曾在國會山莊附近集會，當時有300人被捕；國會警方表示，15日晚8時30分左右警員在Ivy街和Canal街，試圖控制150名「暴力和非法集會者」，當時許多民主黨重要官員正在大樓裡準備競選事宜。

15日參加示威活動的民眾都穿著印有「立即停火」(Cease Fire Now)字樣的黑色上衣，據「If Not Now」稱，當晚大約90名示威者「被暴力警員攻擊受傷」，其中一人腦震盪，還有一人被掐脖子，甚至被推下樓梯，其他許多人被警方噴胡椒水或催淚瓦斯，他們批評警方「以暴力對待和平示威者」，侵犯公民的基本的自由表達權利。

「為猶太和平發聲」組織上傳影片到社交平台，顯示警方試圖將示威者推離民主黨全國委員會的總部；其他影片也顯示，當警察介入逮捕時，抗議者們推擠警察，還有人緊緊抓住路障，與警方抗爭。

國會警察16日表示，抗議人群「沒有遵守從民主黨全國委員會總部的撤出的合法指令」，「當有人用垃圾桶擋住出口，向警方噴胡椒水，並試圖舉起自行車架時，警方很快介入，試圖讓人群離開該區域，確保在大樓裡的議員們能安全疏散」。

24歲的紐約民眾卡馬丘(Ruben Arthur Camacho)被捕，他在抗議中搧了一名警員巴掌，還打了一名女警官的臉，目前面臨襲警指控；不過對於警方的處理方式，維權團體和民眾也各持己見。

美國民權聯盟(ACLU-D.C.)稱警方的反應令人擔憂，任何集會都不應演變為暴力事故，警方是否在動用武力前給予適當警告，是否給示威者自行散場的機會，這些都應當納入調查。

民主黨 猶太 加薩

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